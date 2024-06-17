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Шутер от первого лица: россияне нашли эффективный способ "косить" дроны ВСУ - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Шутер от первого лица: россияне нашли эффективный способ "косить" дроны ВСУ
Шутер от первого лица: россияне нашли эффективный способ "косить" дроны ВСУ - 17.06.2024, ПРАЙМ
Шутер от первого лица: россияне нашли эффективный способ "косить" дроны ВСУ
Вооруженные силы России уничтожают украинские беспилотники собственными дронами, что дешевле любой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает немецкое... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:19+0300
2024-06-17T11:19+0300
вооружения
россия
украина
беспилотник
сво
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России уничтожают украинские беспилотники собственными дронами, что дешевле любой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает немецкое издание Business Insider.BI приводит видеозапись, на которой россияне успешно уничтожают украинских "Вампиров", используя собственные БПЛА, однако не упоминает подтверждение происходящего в ролике.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Украинские беспилотники “Вампир” (русские прозвали их “Бабой Ягой” — это отсылка к злому персонажу славянского фольклора), часто избегают обнаружения и сильно докучают российской армии, летая на высоких скоростях", - отмечает издание.Согласно материалам, беспилотники благодаря тепловизерам могут работать круглые сутки. Как отметил эксперт Сэмюэл Бендетт, сославшись на россйиского комментатора, ВС России "выкашивают беспилотники вроде “Бабы Яги” целыми пачками". "Эти неуклюжие и неповоротливые бомбардировщики легко сбиваются опытными экипажами FPV-дронов”, - поясняет он.Как добавляет BI, БПЛА могут превратиться в "супероружие", такое же мощное, как противотанковые ракеты.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, украина, беспилотник, сво
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, беспилотник, СВО
11:19 17.06.2024
 
Шутер от первого лица: россияне нашли эффективный способ "косить" дроны ВСУ

BI: российские военные стали сбивать дорогие дроны ВСУ своими беспилотниками

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России уничтожают украинские беспилотники собственными дронами, что дешевле любой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает немецкое издание Business Insider.
BI приводит видеозапись, на которой россияне успешно уничтожают украинских "Вампиров", используя собственные БПЛА, однако не упоминает подтверждение происходящего в ролике.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Украинские беспилотники “Вампир” (русские прозвали их “Бабой Ягой” — это отсылка к злому персонажу славянского фольклора), часто избегают обнаружения и сильно докучают российской армии, летая на высоких скоростях", - отмечает издание.
Согласно материалам, беспилотники благодаря тепловизерам могут работать круглые сутки.
Как отметил эксперт Сэмюэл Бендетт, сославшись на россйиского комментатора, ВС России "выкашивают беспилотники вроде “Бабы Яги” целыми пачками".
"Эти неуклюжие и неповоротливые бомбардировщики легко сбиваются опытными экипажами FPV-дронов”, - поясняет он.
Как добавляет BI, БПЛА могут превратиться в "супероружие", такое же мощное, как противотанковые ракеты.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Дрон-бомбардировщик Голубь - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно опробовали в зоне СВО
10 июня, 15:12
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАбеспилотникСВО
 
 
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