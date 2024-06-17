https://1prime.ru/20240617/bespilotnik-849229149.html

Шутер от первого лица: россияне нашли эффективный способ "косить" дроны ВСУ

Шутер от первого лица: россияне нашли эффективный способ "косить" дроны ВСУ - 17.06.2024, ПРАЙМ

Шутер от первого лица: россияне нашли эффективный способ "косить" дроны ВСУ

Вооруженные силы России уничтожают украинские беспилотники собственными дронами, что дешевле любой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает немецкое... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T11:19+0300

2024-06-17T11:19+0300

2024-06-17T11:19+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России уничтожают украинские беспилотники собственными дронами, что дешевле любой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает немецкое издание Business Insider.BI приводит видеозапись, на которой россияне успешно уничтожают украинских "Вампиров", используя собственные БПЛА, однако не упоминает подтверждение происходящего в ролике.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Украинские беспилотники “Вампир” (русские прозвали их “Бабой Ягой” — это отсылка к злому персонажу славянского фольклора), часто избегают обнаружения и сильно докучают российской армии, летая на высоких скоростях", - отмечает издание.Согласно материалам, беспилотники благодаря тепловизерам могут работать круглые сутки. Как отметил эксперт Сэмюэл Бендетт, сославшись на россйиского комментатора, ВС России "выкашивают беспилотники вроде “Бабы Яги” целыми пачками". "Эти неуклюжие и неповоротливые бомбардировщики легко сбиваются опытными экипажами FPV-дронов”, - поясняет он.Как добавляет BI, БПЛА могут превратиться в "супероружие", такое же мощное, как противотанковые ракеты.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240610/dron-849036601.html

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россия, украина, беспилотник, сво