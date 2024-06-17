https://1prime.ru/20240617/biznes-849229607.html

Титов призвал российский бизнес переходить к задачам развития

Титов призвал российский бизнес переходить к задачам развития - 17.06.2024, ПРАЙМ

Титов призвал российский бизнес переходить к задачам развития

Российскому бизнесу в настоящее время от задач защиты необходимо переходить к задачам развития, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T11:28+0300

2024-06-17T11:28+0300

2024-06-17T11:28+0300

борис титов

бизнес

россия

развитие

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российскому бизнесу в настоящее время от задач защиты необходимо переходить к задачам развития, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов. Владимир Путин назначил Бориса Титова специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями. "От задач защиты бизнеса сейчас необходимо переходить к задачам развития", - сказал он, комментируя свое новое назначение. За 12 лет, когда Титов занимал пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, по его словам, многое сделано, особенно в рамках административной реформы, в настоящее время ситуация с регулированием, с давлением на бизнес, совсем иная. "Хотя задач еще немало, сегодня надо переходить к другим задачам, теперь уже думать не только о проблемах, которые надо решать, а о задачах, которые надо реализовывать", - заключил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20240614/biznes-849166664.html

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борис титов, бизнес, россия, развитие