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ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской - 17.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240617/blinovskaya-849246619.html
ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской
ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской - 17.06.2024, ПРАЙМ
ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской
Блогер и основательница "марафона желаний" Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей для уклонения от уплаты налогов... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T17:05+0300
2024-06-17T17:17+0300
россия
фнс
елена блиновская
налоги
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Блогер и основательница "марафона желаний" Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей для уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил представитель ФНС."С 18 организациями и тремя ИП были заключены лицензионные договоры - Блиновская за 10 тысяч рублей предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки. Все компании вели деятельности в интересах Блиновской", — отметила представитель ведомства.Отмечается, что в рамках ведения бизнеса использовались "агрессивные механизмы налоговой оптимизации" через перераспределение расходов на лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения.Когда одна из компаний достигала лимита доходов для применения "упрощенки", в схему включалась другая. Налоговая инспекция учла возражения налогоплательщика и уменьшила сумму недоимки, которая составила НДС - 733 миллиона 414 тысяч рублей и НДФЛ - 174 миллиона 537 тысяч рублей. Паре Блиновских были предъявлены обвинения в легализации 706 из 906 миллионов рублей, укрытых от налогов.
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россия, фнс, елена блиновская
РОССИЯ, ФНС, Елена Блиновская, Налоги
17:05 17.06.2024 (обновлено: 17:17 17.06.2024)
 
ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской

ФНС: Блиновская использовала 21 юрлицо и ИП, чтобы уйти от налогов

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель, блогер Елена Блиновская
Модель, блогер Елена Блиновская - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Блогер и основательница "марафона желаний" Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей для уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил представитель ФНС.
"С 18 организациями и тремя ИП были заключены лицензионные договоры - Блиновская за 10 тысяч рублей предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки. Все компании вели деятельности в интересах Блиновской", — отметила представитель ведомства.
Отмечается, что в рамках ведения бизнеса использовались "агрессивные механизмы налоговой оптимизации" через перераспределение расходов на лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Когда одна из компаний достигала лимита доходов для применения "упрощенки", в схему включалась другая. Налоговая инспекция учла возражения налогоплательщика и уменьшила сумму недоимки, которая составила НДС - 733 миллиона 414 тысяч рублей и НДФЛ - 174 миллиона 537 тысяч рублей. Паре Блиновских были предъявлены обвинения в легализации 706 из 906 миллионов рублей, укрытых от налогов.
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НалогиРОССИЯФНСЕлена Блиновская
 
 
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