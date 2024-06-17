https://1prime.ru/20240617/blinovskaya-849246619.html

ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской

ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской - 17.06.2024, ПРАЙМ

ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской

Блогер и основательница "марафона желаний" Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей для уклонения от уплаты налогов... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T17:05+0300

2024-06-17T17:05+0300

2024-06-17T17:17+0300

россия

фнс

елена блиновская

налоги

https://cdnn.1prime.ru/img/84015/79/840157904_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_73b2cb0558ddefde5352d74479f72a6c.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Блогер и основательница "марафона желаний" Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей для уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил представитель ФНС."С 18 организациями и тремя ИП были заключены лицензионные договоры - Блиновская за 10 тысяч рублей предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки. Все компании вели деятельности в интересах Блиновской", — отметила представитель ведомства.Отмечается, что в рамках ведения бизнеса использовались "агрессивные механизмы налоговой оптимизации" через перераспределение расходов на лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения.Когда одна из компаний достигала лимита доходов для применения "упрощенки", в схему включалась другая. Налоговая инспекция учла возражения налогоплательщика и уменьшила сумму недоимки, которая составила НДС - 733 миллиона 414 тысяч рублей и НДФЛ - 174 миллиона 537 тысяч рублей. Паре Блиновских были предъявлены обвинения в легализации 706 из 906 миллионов рублей, укрытых от налогов.

https://1prime.ru/20240610/sud-849022112.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фнс, елена блиновская