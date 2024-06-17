https://1prime.ru/20240617/bolshaya-semerka-849233947.html

G7 превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в Китае

G7 превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в Китае - 17.06.2024, ПРАЙМ

G7 превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в Китае

G7 все больше превращается в политический инструмент поддержания западной гегемонии, объединение более не представляет международное сообщество. Об этом заявил... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T12:21+0300

2024-06-17T12:21+0300

2024-06-17T12:28+0300

китай

g7

мир

гегемония

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg

ПЕКИН, 17 июн – ПРАЙМ. G7 все больше превращается в политический инструмент поддержания западной гегемонии, объединение более не представляет международное сообщество. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь."G7 уже давно отошла от своего первоначального намерения координировать и стабилизировать международную экономическую среду и все больше становится политическим инструментом поддержания гегемонии США и Запада", - сказал дипломат.В этой связи Линь Цзянь упомянул, что на текущий момент на долю "Большой семерки" приходится лишь 10 процентов мирового населения. Кроме того, ее доля в мировой экономике снижается год за годом.Дипломат уточнил, что G7 уже давно отошла от своей первоначальной цели, предполагающей координацию и стабилизацию глобальной экономической среды.В том числе Линь Цзянь прокомментировал совместное заявление, заключенное странами по итогам саммита объединения в Италии. По его словам, "Большая семерка" манипулирует вопросами, связанными с Китаем, очерняет его, не имеет под собой фактических оснований, полно лжи и высокомерия.

https://1prime.ru/20240615/aktivy-rossii-849203091.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, g7, мир, гегемония