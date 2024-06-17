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G7 превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в Китае - 17.06.2024, ПРАЙМ
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G7 превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в Китае
G7 превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в Китае - 17.06.2024, ПРАЙМ
G7 превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в Китае
G7 все больше превращается в политический инструмент поддержания западной гегемонии, объединение более не представляет международное сообщество. Об этом заявил... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:21+0300
2024-06-17T12:28+0300
китай
g7
мир
гегемония
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ПЕКИН, 17 июн – ПРАЙМ. G7 все больше превращается в политический инструмент поддержания западной гегемонии, объединение более не представляет международное сообщество. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь."G7 уже давно отошла от своего первоначального намерения координировать и стабилизировать международную экономическую среду и все больше становится политическим инструментом поддержания гегемонии США и Запада", - сказал дипломат.В этой связи Линь Цзянь упомянул, что на текущий момент на долю "Большой семерки" приходится лишь 10 процентов мирового населения. Кроме того, ее доля в мировой экономике снижается год за годом.Дипломат уточнил, что G7 уже давно отошла от своей первоначальной цели, предполагающей координацию и стабилизацию глобальной экономической среды.В том числе Линь Цзянь прокомментировал совместное заявление, заключенное странами по итогам саммита объединения в Италии. По его словам, "Большая семерка" манипулирует вопросами, связанными с Китаем, очерняет его, не имеет под собой фактических оснований, полно лжи и высокомерия.
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китай, g7, мир, гегемония
КИТАЙ, G7, МИР, гегемония
12:21 17.06.2024 (обновлено: 12:28 17.06.2024)
 
G7 превращается в инструмент гегемонии Запада, заявили в Китае

МИД КНР: "Большая семерка" все больше превращается в инструмент гегемонии Запада

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 17 июн – ПРАЙМ. G7 все больше превращается в политический инструмент поддержания западной гегемонии, объединение более не представляет международное сообщество. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь.
"G7 уже давно отошла от своего первоначального намерения координировать и стабилизировать международную экономическую среду и все больше становится политическим инструментом поддержания гегемонии США и Запада", - сказал дипломат.
В этой связи Линь Цзянь упомянул, что на текущий момент на долю "Большой семерки" приходится лишь 10 процентов мирового населения. Кроме того, ее доля в мировой экономике снижается год за годом.
Дипломат уточнил, что G7 уже давно отошла от своей первоначальной цели, предполагающей координацию и стабилизацию глобальной экономической среды.
В том числе Линь Цзянь прокомментировал совместное заявление, заключенное странами по итогам саммита объединения в Италии. По его словам, "Большая семерка" манипулирует вопросами, связанными с Китаем, очерняет его, не имеет под собой фактических оснований, полно лжи и высокомерия.
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
СМИ подсчитали потери "Большой семерки" при конфискации российских активов
15 июня, 08:14
 
КИТАЙG7МИРгегемония
 
 
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