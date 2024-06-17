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Россия поддержит заявку Таиланда на вступление в БРИКС, заявил Медведев

Россия поддержит заявку Таиланда на вступление в БРИКС, заявил Медведев - 17.06.2024, ПРАЙМ

Россия поддержит заявку Таиланда на вступление в БРИКС, заявил Медведев

Москва поддержит присоединение Таиланда к БРИКС и готова работать в этом направлении, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T11:06+0300

2024-06-17T11:06+0300

2024-06-17T11:06+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - ПРАЙМ. Москва поддержит присоединение Таиланда к БРИКС и готова работать в этом направлении, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Благодарю, что вы откликнулись на приглашение принять участие в нашем межпартийном форуме БРИКС BRICS Outreach с участием стран партнеров, и в целом, хочу сказать, что мы приветствуем заявку королевства Таиланд на полноценное участие в БРИКС", — отметил политик в рамках встречи с председателем партии "Пхыа Тхаи" Королевства Таиланд Чинават Пхетхонгтхан.Медведев подчеркнул, что решения о присоединении новых членов принимаются странами-участницами на основе консенсуса.Представитель Таиланда также выразила поздравления России с успешным расширением БРИКС и подтвердила намерение Таиланда присоединиться к объединению в качестве полноправного члена. Тайская сторона также выразила благодарность за приглашение на форум "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит во Владивостоке.Ранее МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.

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россия, таиланд, брикс