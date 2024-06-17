https://1prime.ru/20240617/byudzhet-849232949.html

В ГД поддержали изменение параметров бюджета России на 2024 год

В ГД поддержали изменение параметров бюджета России на 2024 год - 17.06.2024, ПРАЙМ

В ГД поддержали изменение параметров бюджета России на 2024 год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета на текущий год. На... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T12:03+0300

2024-06-17T12:03+0300

2024-06-17T12:03+0300

экономика

россия

госдума

бюджет

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета на текущий год. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 июня.Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он увеличивает общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на 521,972 миллиарда рублей, до 37,182 триллиона рублей (19,4% ВВП), при одновременном снижении его доходов на 2,77 миллиарда рублей, до 35,062 триллиона рублей (18,3% ВВП). В результате дефицит бюджета вырастет до 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП) с 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП), утвержденного в законе о бюджете ранее.При этом верхний предел государственного внутреннего долга увеличивается до 26,68 триллиона рублей с 26,637 триллиона, а внешнего - снижается до 63 миллиардов долларов (или 56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (или 57,6 миллиарда евро). Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2024 года увеличивается на 319,7 миллиарда рублей, до 11,51 триллиона рублей (6% ВВП).Новые характеристики бюджета страны на текущий год предлагается утвердить исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона рублей (с 179,956 триллиона рублей) и до 5,1% (с 4,5%).В целях реализации февральского послания президента РФ Федеральному собранию расходы бюджета в текущем году увеличиваются почти на 159,169 миллиарда рублей. Эти средства пойдут, в том числе, на семейную ипотеку, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам, повышение уровня оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин, введение ежемесячной федеральной выплаты советникам директоров образовательных учреждений по воспитанию, финансирование проектов для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету.Кроме того, на 179,297 миллиарда рублей увеличиваются ассигнования на реализацию отдельных поручений президента и правительства. Например, на выплаты специальных стипендий, ежемесячные выплаты ветеранам, субсидии энергосбытовой организации, уполномоченной кабмином на куплю-продажу электроэнергии для ее поставки на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, реализацию программы обновления парка воздушных судов ФГБУ "СЛО "Россия".Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил на заседании комитета, что в законопроекте "учтено освобождение в текущем году субъектов РФ от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась на 1 марта текущего года". "И по аналогии со следующими годами регионы эти средства направляют на развитие инфраструктурных, инвестиционных проектов или на развитие собственной экономики регионов", - отметил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, бюджет