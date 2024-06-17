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Взрыв произошел на полигоне в Чехии, есть пострадавшие - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Взрыв произошел на полигоне в Чехии, есть пострадавшие
Взрыв произошел на полигоне в Чехии, есть пострадавшие - 17.06.2024, ПРАЙМ
Взрыв произошел на полигоне в Чехии, есть пострадавшие
Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне в Чехии, пострадали как минимум девять человек, передает телеканал CT24. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T14:40+0300
2024-06-17T14:40+0300
происшествия
чехия
взрыв
пострадавшие
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне в Чехии, пострадали как минимум девять человек, передает телеканал CT24. Чешская армия ранее в понедельник, 17 июня, сообщила, что на военном полигоне Либава, расположенном на востоке страны, взорвались боеприпасы."Всего в результате взрыва на военном объекте Либава пострадали девять человек", - сказано в публикации телеканала в социальной сети Х.По данным CT24, восемь человек доставили в больницы, одному оказали помощь на месте. При этом состояние пострадавших не уточняется, добавил телеканал.
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чехия, взрыв, пострадавшие
Происшествия, ЧЕХИЯ, взрыв, пострадавшие
14:40 17.06.2024
 
Взрыв произошел на полигоне в Чехии, есть пострадавшие

CT24: по меньшей мере 9 человек пострадали при взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне в Чехии, пострадали как минимум девять человек, передает телеканал CT24.
Чешская армия ранее в понедельник, 17 июня, сообщила, что на военном полигоне Либава, расположенном на востоке страны, взорвались боеприпасы.
"Всего в результате взрыва на военном объекте Либава пострадали девять человек", - сказано в публикации телеканала в социальной сети Х.
По данным CT24, восемь человек доставили в больницы, одному оказали помощь на месте. При этом состояние пострадавших не уточняется, добавил телеканал.
 
ПроисшествияЧЕХИЯвзрывпострадавшие
 
 
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