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Взрыв произошел на полигоне в Чехии, есть пострадавшие

Взрыв произошел на полигоне в Чехии, есть пострадавшие - 17.06.2024, ПРАЙМ

Взрыв произошел на полигоне в Чехии, есть пострадавшие

Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне в Чехии, пострадали как минимум девять человек, передает телеканал CT24. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T14:40+0300

2024-06-17T14:40+0300

2024-06-17T14:40+0300

происшествия

чехия

взрыв

пострадавшие

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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне в Чехии, пострадали как минимум девять человек, передает телеканал CT24. Чешская армия ранее в понедельник, 17 июня, сообщила, что на военном полигоне Либава, расположенном на востоке страны, взорвались боеприпасы."Всего в результате взрыва на военном объекте Либава пострадали девять человек", - сказано в публикации телеканала в социальной сети Х.По данным CT24, восемь человек доставили в больницы, одному оказали помощь на месте. При этом состояние пострадавших не уточняется, добавил телеканал.

чехия

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чехия, взрыв, пострадавшие