Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван самый опасный регион для отдыха в России - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240617/danger-849248897.html
Назван самый опасный регион для отдыха в России
Назван самый опасный регион для отдыха в России - 17.06.2024, ПРАЙМ
Назван самый опасный регион для отдыха в России
Краснодарский край назван самым опасным регионом для отдыха летом 2024 года в России. О таких данных пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование страховой... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T17:50+0300
2024-06-17T17:51+0300
путешествия
туризм
краснодарский край
черное море
https://cdnn.1prime.ru/img/82908/24/829082472_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6c6b7d61111523ec2213c36d9f13153.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Краснодарский край назван самым опасным регионом для отдыха летом 2024 года в России. О таких данных пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование страховой компании ВСК. Именно в этом южном регионе фиксируют 88 процентов происшествий. Самые распространённые проблемы — проблемы с ЖКТ, обострение гастрита и отравления, а также ЛОР-заболевания: синуситы, отиты, фарингиты.Ранее стало известно, что внутренний турпоток в России в 2023 году составил 152 миллиона человек – это максимальное значение за последние пять лет, говорится в исследовании "СберАналитики", которое есть в распоряжении РИА Новости. Главными центрами притяжения туристов все эти годы остаются Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Татарстан.
https://1prime.ru/20240615/turpotok-849203670.html
краснодарский край
черное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82908/24/829082472_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_c47cf12844d4f349ca3efa36a2f641b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
путешествия, туризм, краснодарский край, черное море
путешествия, Туризм, Краснодарский край, Черное море
17:50 17.06.2024 (обновлено: 17:51 17.06.2024)
 
Назван самый опасный регион для отдыха в России

ВСК: Краснодарский край — самый опасный регион для отдыха летом в России

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк" Поселок Джубга
 Поселок Джубга - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Краснодарский край назван самым опасным регионом для отдыха летом 2024 года в России. О таких данных пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование страховой компании ВСК.
Именно в этом южном регионе фиксируют 88 процентов происшествий. Самые распространённые проблемы — проблемы с ЖКТ, обострение гастрита и отравления, а также ЛОР-заболевания: синуситы, отиты, фарингиты.
Ранее стало известно, что внутренний турпоток в России в 2023 году составил 152 миллиона человек – это максимальное значение за последние пять лет, говорится в исследовании "СберАналитики", которое есть в распоряжении РИА Новости. Главными центрами притяжения туристов все эти годы остаются Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Татарстан.
Река Ангара в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
Исследование: турпоток по России в 2023 году достиг максимума за пять лет
15 июня, 08:52
 
путешествияТуризмКраснодарский крайЧерное море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала