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Назван самый опасный регион для отдыха в России
Назван самый опасный регион для отдыха в России - 17.06.2024, ПРАЙМ
Назван самый опасный регион для отдыха в России
Краснодарский край назван самым опасным регионом для отдыха летом 2024 года в России. О таких данных пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование страховой... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T17:50+0300
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туризм
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Краснодарский край назван самым опасным регионом для отдыха летом 2024 года в России. О таких данных пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование страховой компании ВСК. Именно в этом южном регионе фиксируют 88 процентов происшествий. Самые распространённые проблемы — проблемы с ЖКТ, обострение гастрита и отравления, а также ЛОР-заболевания: синуситы, отиты, фарингиты.Ранее стало известно, что внутренний турпоток в России в 2023 году составил 152 миллиона человек – это максимальное значение за последние пять лет, говорится в исследовании "СберАналитики", которое есть в распоряжении РИА Новости. Главными центрами притяжения туристов все эти годы остаются Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Татарстан.
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путешествия, туризм, краснодарский край, черное море
путешествия, Туризм, Краснодарский край, Черное море
Назван самый опасный регион для отдыха в России
ВСК: Краснодарский край — самый опасный регион для отдыха летом в России