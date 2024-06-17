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Назван самый опасный регион для отдыха в России

Назван самый опасный регион для отдыха в России - 17.06.2024, ПРАЙМ

Назван самый опасный регион для отдыха в России

Краснодарский край назван самым опасным регионом для отдыха летом 2024 года в России. О таких данных пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование страховой... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T17:50+0300

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путешествия

туризм

краснодарский край

черное море

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Краснодарский край назван самым опасным регионом для отдыха летом 2024 года в России. О таких данных пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование страховой компании ВСК. Именно в этом южном регионе фиксируют 88 процентов происшествий. Самые распространённые проблемы — проблемы с ЖКТ, обострение гастрита и отравления, а также ЛОР-заболевания: синуситы, отиты, фарингиты.Ранее стало известно, что внутренний турпоток в России в 2023 году составил 152 миллиона человек – это максимальное значение за последние пять лет, говорится в исследовании "СберАналитики", которое есть в распоряжении РИА Новости. Главными центрами притяжения туристов все эти годы остаются Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Татарстан.

https://1prime.ru/20240615/turpotok-849203670.html

краснодарский край

черное море

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путешествия, туризм, краснодарский край, черное море