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На Украине спрогнозировали уровень дефицита электроэнергии зимой - 17.06.2024, ПРАЙМ
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На Украине спрогнозировали уровень дефицита электроэнергии зимой
На Украине спрогнозировали уровень дефицита электроэнергии зимой - 17.06.2024, ПРАЙМ
На Украине спрогнозировали уровень дефицита электроэнергии зимой
Дефицит электроэнергии на Украине предстоящей зимой может составить до 35%, сообщил гендиректор входящей в ДТЭК украинской энергокомпании YASNO Сергей... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T22:12+0300
2024-06-17T22:12+0300
энергетика
украина
электричество
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Дефицит электроэнергии на Украине предстоящей зимой может составить до 35%, сообщил гендиректор входящей в ДТЭК украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко.По его словам, дефицита электроэнергии не избежать, в этих условиях свет предположительно могут давать максимум шесть часов в сутки. "Очень трудно прогнозировать зиму, потому что сейчас лето, и непонятно, с какой генерацией мы выйдем на отопительный сезон. Мы точно знаем, что зимний пик достаточно большой. Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, как есть, то дефицит будет достигать под 35%", - сказал топ-менеджер.Коваленко отметил, что бытовым потребителям и бизнесу нужно быть готовыми к существенному дефициту электрической энергии. По его словам, "если потом отнять критическую инфраструктуру", если потом сделать все необходимое для ремонтов, то будет возможность "сидеть шесть-семь часов со светом".Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял ранее, что до наступления зимы в стране есть возможность восстановить 200-250 мегаватт генерации (или 7,1%) при потребности в 3,5 гигаватта. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины в ближайшие полтора месяца существенно ухудшится. По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита в энергетической системе влияют три фактора: ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом, а также объемы импорта и погода. Кудрицкий 18 апреля заявлял, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Глава Минэнерго Герман Галущенко 12 апреля попросил население подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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украина, электричество
Энергетика, УКРАИНА, электричество
22:12 17.06.2024
 
На Украине спрогнозировали уровень дефицита электроэнергии зимой

YASNO: дефицит электроэнергии на Украине зимой может составить до 35%

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Дефицит электроэнергии на Украине предстоящей зимой может составить до 35%, сообщил гендиректор входящей в ДТЭК украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко.
По его словам, дефицита электроэнергии не избежать, в этих условиях свет предположительно могут давать максимум шесть часов в сутки.
"Очень трудно прогнозировать зиму, потому что сейчас лето, и непонятно, с какой генерацией мы выйдем на отопительный сезон. Мы точно знаем, что зимний пик достаточно большой. Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, как есть, то дефицит будет достигать под 35%", - сказал топ-менеджер.
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Коваленко отметил, что бытовым потребителям и бизнесу нужно быть готовыми к существенному дефициту электрической энергии.
По его словам, "если потом отнять критическую инфраструктуру", если потом сделать все необходимое для ремонтов, то будет возможность "сидеть шесть-семь часов со светом".
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял ранее, что до наступления зимы в стране есть возможность восстановить 200-250 мегаватт генерации (или 7,1%) при потребности в 3,5 гигаватта.
Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины в ближайшие полтора месяца существенно ухудшится. По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита в энергетической системе влияют три фактора: ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом, а также объемы импорта и погода.
Кудрицкий 18 апреля заявлял, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Глава Минэнерго Герман Галущенко 12 апреля попросил население подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
 
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