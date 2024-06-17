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СМИ: Украина не достигла соглашения с кредиторами по реструктуризации долга

СМИ: Украина не достигла соглашения с кредиторами по реструктуризации долга - 17.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: Украина не достигла соглашения с кредиторами по реструктуризации долга

Власти Украины не достигли соглашения с кредиторами во время первого раунда переговоров по поводу реструктуризации ее долга на сумму 20 миллиардов долларов,... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T11:53+0300

2024-06-17T11:53+0300

2024-06-17T11:53+0300

украина

финансы

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Власти Украины не достигли соглашения с кредиторами во время первого раунда переговоров по поводу реструктуризации ее долга на сумму 20 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко также сообщал, что украинские власти ведут переговоры с кредиторами о реструктуризации госдолга и рассчитывают на его частичное списание. "Первый раунд официальных переговоров Украины о реструктуризации ее международного долга на сумму более 20 миллиардов долларов завершился без соглашения", - отмечает агентство. Bloomberg передает, что во время переговоров Киев предложил обменять свои находящиеся в обращении облигации на серию новых облигаций со сроком погашения до 2040 года и процентными выплатами, начиная с 1% в течение первых 18 месяцев, а затем постепенно увеличивая до 6%. Bloomberg заявляет со ссылкой на источники, что группа официальных кредиторов Украины продлила мораторий на погашение долга до 2027 года. В мае газета Wall Street Journal писала, что группа иностранных держателей облигаций планирует оказать давление на Украину, чтобы она начала выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года. Отмечалось, что группа хочет, чтобы Киев заключил сделку, по которой возобновил бы выплаты в обмен на "прощение значительной части" непогашенного долга страны. В четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак сообщила, что Украина в настоящее время обсуждает реструктуризацию долга страны со своими кредиторами и держателями гособлигаций. Украина в августе 2022 года договорилась об отсрочке на два года погашения и выплаты процентов по 13 выпускам суверенных еврооблигаций общей номинальной стоимостью 17,26 миллиарда долларов и 2,25 миллиарда евро. В октябре 2023 года агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили обязательства по выплатам до 2027 года, некоторые аналитики ожидали, что Украина может попросить держателей облигаций о соответствующем продлении. Переговоры с ними должны были начаться в начале 2024 года.

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украина, финансы