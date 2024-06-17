https://1prime.ru/20240617/drony-849239219.html
На выставке в Кронштадте "Рособоронэкспорт" представит морские дроны
На выставке в Кронштадте "Рособоронэкспорт" представит морские дроны - 17.06.2024, ПРАЙМ
На выставке в Кронштадте "Рособоронэкспорт" представит морские дроны
"Рособоронэкспорт"- структура, входящая в "Ростех" - на этой неделе на выставке "Флот-2024" впервые продемонстрирует новейшие образцы российских безэкипажных... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T14:14+0300
2024-06-17T14:14+0300
2024-06-17T14:27+0300
вооружения
рособоронэкспорт
беспилотный катер
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт"- структура, входящая в "Ростех" - на этой неделе на выставке "Флот-2024" впервые продемонстрирует новейшие образцы российских безэкипажных катеров, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. На открытой экспозиции будут представлены такие изделия, как безэкипажные катера "Визир", "Оркан", "БЭК-1000" и автономный необитаемый аппарат "ММТ-300". Они впервые будут показаны иностранным заказчикам.По словам Михеева, тенденция на применение беспилотных технологий в ходе планирования и проведения военных и антитеррористических операций сейчас касается всех сред, в том числе надводной и подводной.Он указал, что российские предприятия, следуя общемировым тенденциям, сформировали линейку современных безэкипажных катеров, которые могут нести различную полезную нагрузку. Их "Рособоронэкспорт" впервые представит на салоне "Флот-2024"."Мы предложим иностранным партнёрам сотрудничество по построению сетецентрических систем с интегрированными безэкипажными катерами и автономными необитаемыми аппаратами, а также по внедрению концепции проведения загоризонтных операций с использованием российских робототехнических комплексов", - сообщил генеральный директор. На статической площадке салона гости смогут увидеть различные образцы современных морских вооружений и береговых средств, в том числе береговые ракетные комплексы. Кроме того, "Рособоронэкспорт" покажет в экспозиционном павильоне такие изделия, как береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ", морской робототехнический комплекс "Клавесин-1РЭ", корвет "Тигр" в новом экспортном облике с многофункциональным радиолокационным комплексом МФ РЛК "Заслон", а также экспортно-ориентированные корабли российского производства. Иностранные заказчики смогут ознакомиться с имеющим высокий экспортный потенциал корветом "Каракурт-Э", малым ракетным кораблем "Торнадо", большим десантным кораблем проекта 11711, катером десантного и специального назначения БК-16Э, БК-10, а также дизель-электрическими подлодками проектов 636 и "Амур-1650". Международный военно-морской салон "Флот-2024" пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня. РИА Новости является его официальным информационным партнером.
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ПРАЙМ
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рособоронэкспорт, беспилотный катер
Вооружения, Рособоронэкспорт, беспилотный катер
На выставке в Кронштадте "Рособоронэкспорт" представит морские дроны
"Рособоронэкспорт" представит три вида морских дронов на выставке "Флот-2024" в Кронштадте
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт"- структура, входящая в "Ростех" - на этой неделе на выставке "Флот-2024" впервые продемонстрирует новейшие образцы российских безэкипажных катеров, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
На открытой экспозиции будут представлены такие изделия, как безэкипажные катера "Визир", "Оркан", "БЭК-1000" и автономный необитаемый аппарат "ММТ-300". Они впервые будут показаны иностранным заказчикам.
По словам Михеева, тенденция на применение беспилотных технологий в ходе планирования и проведения военных и антитеррористических операций сейчас касается всех сред, в том числе надводной и подводной.
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Он указал, что российские предприятия, следуя общемировым тенденциям, сформировали линейку современных безэкипажных катеров, которые могут нести различную полезную нагрузку. Их "Рособоронэкспорт" впервые представит на салоне "Флот-2024".
"Мы предложим иностранным партнёрам сотрудничество по построению сетецентрических систем с интегрированными безэкипажными катерами и автономными необитаемыми аппаратами, а также по внедрению концепции проведения загоризонтных операций с использованием российских робототехнических комплексов", - сообщил генеральный директор.
На статической площадке салона гости смогут увидеть различные образцы современных морских вооружений и береговых средств, в том числе береговые ракетные комплексы.
Кроме того, "Рособоронэкспорт" покажет в экспозиционном павильоне такие изделия, как береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ", морской робототехнический комплекс "Клавесин-1РЭ", корвет "Тигр" в новом экспортном облике с многофункциональным радиолокационным комплексом МФ РЛК "Заслон", а также экспортно-ориентированные корабли российского производства.
Иностранные заказчики смогут ознакомиться с имеющим высокий экспортный потенциал корветом "Каракурт-Э", малым ракетным кораблем "Торнадо", большим десантным кораблем проекта 11711, катером десантного и специального назначения БК-16Э, БК-10, а также дизель-электрическими подлодками проектов 636 и "Амур-1650".
Международный военно-морской салон "Флот-2024" пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня. РИА Новости является его официальным информационным партнером.