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Билл Гейтс вложит миллиарды в атомную энергетику из-за Китая
Билл Гейтс вложит миллиарды в атомную энергетику из-за Китая - 17.06.2024, ПРАЙМ
Билл Гейтс вложит миллиарды в атомную энергетику из-за Китая
Основатель Microsoft Билл Гейтс намерен направить миллиарды долларов в проект атомной электростанции в Вайоминге, разрабатываемый его компанией TerraPower,... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T09:24+0300
2024-06-17T09:24+0300
2024-06-17T09:25+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.Основатель Microsoft Билл Гейтс намерен направить миллиарды долларов в проект атомной электростанции в Вайоминге, разрабатываемый его компанией TerraPower, передает CBS News."Я вложил более миллиарда, и я вложу еще миллиарды", —отметил он.По словам Гейтса, наибольшее количество ядерных реакторов сейчас строит Китай, по этой причине, США должны развивать собственную конкурентоспособность.Проект предусматривает использование натриевого охлаждения реактора, что делает процесс более безопасным и дешевым. Атомная электростанция планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году.Гейтс также отметил, что проект позволит США сохранить первенство в сфере ядерной энергии и ограничить возможность других стран, таких как Китай, в создании ядерного оружия.
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Энергетика, КИТАЙ, энергетика РФ, Билл Гейтс
Билл Гейтс вложит миллиарды в атомную энергетику из-за Китая
CNS News: Билл Гейтс инвестировал миллиарды в атомную энергетику из-за Китая
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Основатель Microsoft Билл Гейтс намерен направить миллиарды долларов в проект атомной электростанции в Вайоминге, разрабатываемый его компанией TerraPower, передает
CBS News.
"Я вложил более миллиарда, и я вложу еще миллиарды", —отметил он.
По словам Гейтса, наибольшее количество ядерных реакторов сейчас строит Китай, по этой причине, США должны развивать собственную конкурентоспособность.
Проект предусматривает использование натриевого охлаждения реактора, что делает процесс более безопасным и дешевым. Атомная электростанция планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году.
Гейтс также отметил, что проект позволит США сохранить первенство в сфере ядерной энергии и ограничить возможность других стран, таких как Китай, в создании ядерного оружия.
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