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"Вот умора!" Британцы посмеялись над ЕС из-за новостей о российском газе - 17.06.2024, ПРАЙМ
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"Вот умора!" Британцы посмеялись над ЕС из-за новостей о российском газе
"Вот умора!" Британцы посмеялись над ЕС из-за новостей о российском газе - 17.06.2024, ПРАЙМ
"Вот умора!" Британцы посмеялись над ЕС из-за новостей о российском газе
Газета Financial Times сообщала, что Россия в мае впервые за два года обошла США по объему поставок газа в Европу. Читатели британского издания увидели в этом... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:59+0300
2024-06-17T12:59+0300
энергетика
великобритания
ес
россия
газ
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Газета Financial Times сообщала, что Россия в мае впервые за два года обошла США по объему поставок газа в Европу. Читатели британского издания увидели в этом доказательство того, что Западом руководят клоуны."Нарочно не придумаешь, честное слово. Правда, это было очевидно с самого начала. Увы, в Европе не осталось здравомыслящих политиков, которые смотрят на вещи реально", - отметил комментатор ITO."Очередной гол в свои ворота", - добавил A new name.Другие читатели отметили, что, раз Европе нужен российский газ, пора договариваться с Москвой о завершении конфликта, По их словам, из-за игр США страдают невинные люди. Комментаторы также подчеркнули, что европейцы не хотят терять энергоснабжение ради Украины, которой нечего делать в ЕС."Вот умора. Воистину, нами рулят клоуны!", - заключил Atlanticist.Полный текст читайте на ИноСМИ
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великобритания, ес, россия, газ
Энергетика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, РОССИЯ, Газ
12:59 17.06.2024
 
"Вот умора!" Британцы посмеялись над ЕС из-за новостей о российском газе

Читатели Financial Times высмеяли Евросоюз из-за новостей о российском газе

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© fotolia.com / masa1986
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Газета Financial Times сообщала, что Россия в мае впервые за два года обошла США по объему поставок газа в Европу. Читатели британского издания увидели в этом доказательство того, что Западом руководят клоуны.
"Нарочно не придумаешь, честное слово. Правда, это было очевидно с самого начала. Увы, в Европе не осталось здравомыслящих политиков, которые смотрят на вещи реально", - отметил комментатор ITO.
"Очередной гол в свои ворота", - добавил A new name.
Другие читатели отметили, что, раз Европе нужен российский газ, пора договариваться с Москвой о завершении конфликта, По их словам, из-за игр США страдают невинные люди. Комментаторы также подчеркнули, что европейцы не хотят терять энергоснабжение ради Украины, которой нечего делать в ЕС.
"Вот умора. Воистину, нами рулят клоуны!", - заключил Atlanticist.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
Россия обошла США по поставкам газа в Европу впервые за два года
Вчера, 15:27
 
ЭнергетикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЕСРОССИЯГаз
 
 
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