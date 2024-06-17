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ЕС будет предотвращать коррупцию при расходовании помощи Украине - 17.06.2024, ПРАЙМ
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ЕС будет предотвращать коррупцию при расходовании помощи Украине
ЕС будет предотвращать коррупцию при расходовании помощи Украине - 17.06.2024, ПРАЙМ
ЕС будет предотвращать коррупцию при расходовании помощи Украине
Европейский союз сформировал специальную комиссию для противодействия коррупции при расходовании на Украине помощи на десятки миллиардов евро. Об этом говорится | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T13:25+0300
2024-06-17T13:26+0300
украина
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – ПРАЙМ. Европейский союз сформировал специальную комиссию для противодействия коррупции при расходовании на Украине помощи на десятки миллиардов евро. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в официальном журнале ЕС. 1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.Отмечается, что до 2027 года Киев получит 50 миллиардов евро в рамках специального фонда ЕС Ukraine Facility.6 июня Верховная Рада ратифицировала соглашение, в рамках которого Киев будет обеспечивать прозрачность и контроль в использовании европейских денег, регулярно отчитываться, а также бороться с коррупцией.Согласно документу ЕС, контрольная комиссия будет работать в Брюсселе. Кроме того, под руководством Еврокомиссии в Киеве начнет функционировать секретариат."Контрольная комиссия будет содействовать Еврокомиссии в оценке эффективности системы управления и контроля Украины в том, что касается передаваемых средств из специального фонда, а также будет способствовать борьбе с ненадлежащим использованием финансирования ЕС в рамках фонда для Украины, в частности, с мошенничеством, коррупцией, конфликтом интересов и другими нарушениями", - сказано в тексте.
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украина, помощь украине, ес
УКРАИНА, помощь Украине, ЕС
13:25 17.06.2024 (обновлено: 13:26 17.06.2024)
 
ЕС будет предотвращать коррупцию при расходовании помощи Украине

Евросоюз создал комиссию для предотвращения коррупции при расходовании помощи Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – ПРАЙМ. Европейский союз сформировал специальную комиссию для противодействия коррупции при расходовании на Украине помощи на десятки миллиардов евро. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в официальном журнале ЕС.
1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
Отмечается, что до 2027 года Киев получит 50 миллиардов евро в рамках специального фонда ЕС Ukraine Facility.
6 июня Верховная Рада ратифицировала соглашение, в рамках которого Киев будет обеспечивать прозрачность и контроль в использовании европейских денег, регулярно отчитываться, а также бороться с коррупцией.
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Согласно документу ЕС, контрольная комиссия будет работать в Брюсселе. Кроме того, под руководством Еврокомиссии в Киеве начнет функционировать секретариат.
"Контрольная комиссия будет содействовать Еврокомиссии в оценке эффективности системы управления и контроля Украины в том, что касается передаваемых средств из специального фонда, а также будет способствовать борьбе с ненадлежащим использованием финансирования ЕС в рамках фонда для Украины, в частности, с мошенничеством, коррупцией, конфликтом интересов и другими нарушениями", - сказано в тексте.
 
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