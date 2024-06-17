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ЕС нарастил торговлю с США за счет Китая, пишет СМИ
ЕС нарастил торговлю с США за счет Китая, пишет СМИ - 17.06.2024, ПРАЙМ
ЕС нарастил торговлю с США за счет Китая, пишет СМИ
Европейский союз продолжил наращивать торговлю с США, при этом торговля ЕС с Китаем сократилась. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на Евростат. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T13:52+0300
2024-06-17T13:52+0300
2024-06-17T13:52+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Европейский союз продолжил наращивать торговлю с США, при этом торговля ЕС с Китаем сократилась. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на Евростат.Отмечается, что экспорт в Соединенные Штаты в апреле поднялся до 45,9 миллиарда евро, импорт - до 28,7 миллиарда. При этом, европейский экспорт в Китай сократился, составив 19,2 миллиарда евро, импорт - 36,2 миллиарда. Как пишет газета, рост показателей ЕС-США может быть связан с расширением деловой активности в условиях адаптации к высоким ставкам. Динамика между Китаем и Европой, отмечает "Ъ", объясняется усилением торговых противоречий.
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ес, сша, китай, торговля
Экономика, ЕС, США, КИТАЙ, торговля
ЕС нарастил торговлю с США за счет Китая, пишет СМИ
Евростат: Европейский экспорт в Китай упал на полмиллиарда евро
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Европейский союз продолжил наращивать торговлю с США, при этом торговля ЕС с Китаем сократилась. Об этом пишет газета "Коммерсант"
со ссылкой на Евростат.
Отмечается, что экспорт в Соединенные Штаты в апреле поднялся до 45,9 миллиарда евро, импорт - до 28,7 миллиарда. При этом, европейский экспорт в Китай сократился, составив 19,2 миллиарда евро, импорт - 36,2 миллиарда.
Как пишет газета, рост показателей ЕС-США может быть связан с расширением деловой активности в условиях адаптации к высоким ставкам. Динамика между Китаем и Европой, отмечает "Ъ", объясняется усилением торговых противоречий.
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