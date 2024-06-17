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ФАС выявила картельные сговоры при поставках в больницы
ФАС выявила картельные сговоры при поставках в больницы - 17.06.2024, ПРАЙМ
ФАС выявила картельные сговоры при поставках в больницы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила два картельных сговора на 1,1 миллиарда рублей с участием ряда компаний при поставках медицинских... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T10:02+0300
2024-06-17T10:02+0300
2024-06-17T10:02+0300
больница
картельный сговор
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила два картельных сговора на 1,1 миллиарда рублей с участием ряда компаний при поставках медицинских изделий и расходных материалов, сообщает ведомство. "Ведомство возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое - в отношении ООО "Вендделис", OOO "Стер Медикал", OOO "Стер 23", OOO "Лабкорп" и OOO "Лабстор", второе - в отношении OOO "Галар" и хозсубъекта. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 140 715 646 рублей", - говорится в сообщении. Поясняется, что компании заключали контракты на поставку медицинских изделий и расходных материалов, а торги проводились для нужд больниц города Москвы и Московской области. ФАС подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Ведомство уточняет, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
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больница, картельный сговор, фас рф
больница, картельный сговор, ФАС РФ
ФАС выявила картельные сговоры при поставках в больницы
ФАС выявила картельные сговоры при поставках в больницы более чем на миллиард рублей
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила два картельных сговора на 1,1 миллиарда рублей с участием ряда компаний при поставках медицинских изделий и расходных материалов, сообщает ведомство.
"Ведомство возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое - в отношении ООО "Вендделис", OOO "Стер Медикал", OOO "Стер 23", OOO "Лабкорп" и OOO "Лабстор", второе - в отношении OOO "Галар" и хозсубъекта. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 140 715 646 рублей", - говорится в сообщении.
Поясняется, что компании заключали контракты на поставку медицинских изделий и расходных материалов, а торги проводились для нужд больниц города Москвы и Московской области.
ФАС подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Ведомство уточняет, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
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