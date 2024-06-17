https://1prime.ru/20240617/fas-849225972.html

ФАС выявила картельные сговоры при поставках в больницы

ФАС выявила картельные сговоры при поставках в больницы - 17.06.2024, ПРАЙМ

ФАС выявила картельные сговоры при поставках в больницы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила два картельных сговора на 1,1 миллиарда рублей с участием ряда компаний при поставках медицинских... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T10:02+0300

2024-06-17T10:02+0300

2024-06-17T10:02+0300

больница

картельный сговор

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83474/01/834740124_0:227:2839:1823_1920x0_80_0_0_24546bfdac4d35bab750fee34ff8c0f7.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила два картельных сговора на 1,1 миллиарда рублей с участием ряда компаний при поставках медицинских изделий и расходных материалов, сообщает ведомство. "Ведомство возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое - в отношении ООО "Вендделис", OOO "Стер Медикал", OOO "Стер 23", OOO "Лабкорп" и OOO "Лабстор", второе - в отношении OOO "Галар" и хозсубъекта. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 140 715 646 рублей", - говорится в сообщении. Поясняется, что компании заключали контракты на поставку медицинских изделий и расходных материалов, а торги проводились для нужд больниц города Москвы и Московской области. ФАС подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Ведомство уточняет, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

https://1prime.ru/20240614/yandeks-849164967.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

больница, картельный сговор, фас рф