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Райффайзенбанк исполнил предписания суда по "контррекламе", заявила ФАС

Райффайзенбанк исполнил предписания суда по "контррекламе", заявила ФАС - 17.06.2024, ПРАЙМ

Райффайзенбанк исполнил предписания суда по "контррекламе", заявила ФАС

Райффайзенбанк разместил в эфире телеканала "контррекламу" дебетовой кешбэк-карты во исполнение решения суда, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T14:17+0300

2024-06-17T14:17+0300

2024-06-17T14:17+0300

фас рф

райффайзенбанк

суд

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Райффайзенбанк разместил в эфире телеканала "контррекламу" дебетовой кешбэк-карты во исполнение решения суда, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Суд ранее обязал Райффайзенбанк разместить "контррекламу" из-за распространения недостоверной рекламы акции "Кэшбэк на все". В ФАС пожаловался гражданин на рекламу дебетовой карты банка, которая транслировалась в эфире телеканалов. "В рекламном ролике использовались недостоверные утверждения "Кэшбэк на всё", "Кэшбэк на все без условий и ограничений", "1,5% рублями, а не баллами", - напомнили в ФАС. Служба признала рекламу ненадлежащей, выдала Райффайзенбанку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и оштрафовала банк. Кредитная организация предоставила в службу отчет об исполнении предписания. ФАС России обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы с просьбой обязать Райффайзенбанк осуществить за свой счет "контррекламу". Суд полностью удовлетворил иск ведомства. Позже этот подход поддержали суды двух инстанций. "Банк исполнил решение суда и предоставил в ФАС России отчет о размещении контррекламы. В ней компания указала, что антимонопольная служба признала рекламу дебетовой кэшбэк-карты недостоверной и кэшбэк начисляется не за все виды операций. Контрреклама демонстрировалась в эфире телеканала REN-TV в течение семи дней в прайм-тайм один раз в сутки", - сообщила ФАС России.

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