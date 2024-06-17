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Райффайзенбанк исполнил предписания суда по "контррекламе", заявила ФАС - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Райффайзенбанк исполнил предписания суда по "контррекламе", заявила ФАС
Райффайзенбанк исполнил предписания суда по "контррекламе", заявила ФАС - 17.06.2024, ПРАЙМ
Райффайзенбанк исполнил предписания суда по "контррекламе", заявила ФАС
Райффайзенбанк разместил в эфире телеканала "контррекламу" дебетовой кешбэк-карты во исполнение решения суда, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T14:17+0300
2024-06-17T14:17+0300
фас рф
райффайзенбанк
суд
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Райффайзенбанк разместил в эфире телеканала "контррекламу" дебетовой кешбэк-карты во исполнение решения суда, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Суд ранее обязал Райффайзенбанк разместить "контррекламу" из-за распространения недостоверной рекламы акции "Кэшбэк на все". В ФАС пожаловался гражданин на рекламу дебетовой карты банка, которая транслировалась в эфире телеканалов. "В рекламном ролике использовались недостоверные утверждения "Кэшбэк на всё", "Кэшбэк на все без условий и ограничений", "1,5% рублями, а не баллами", - напомнили в ФАС. Служба признала рекламу ненадлежащей, выдала Райффайзенбанку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и оштрафовала банк. Кредитная организация предоставила в службу отчет об исполнении предписания. ФАС России обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы с просьбой обязать Райффайзенбанк осуществить за свой счет "контррекламу". Суд полностью удовлетворил иск ведомства. Позже этот подход поддержали суды двух инстанций. "Банк исполнил решение суда и предоставил в ФАС России отчет о размещении контррекламы. В ней компания указала, что антимонопольная служба признала рекламу дебетовой кэшбэк-карты недостоверной и кэшбэк начисляется не за все виды операций. Контрреклама демонстрировалась в эфире телеканала REN-TV в течение семи дней в прайм-тайм один раз в сутки", - сообщила ФАС России.
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фас рф, райффайзенбанк, суд
ФАС РФ, Райффайзенбанк, суд
14:17 17.06.2024
 
Райффайзенбанк исполнил предписания суда по "контррекламе", заявила ФАС

ФАС: Райффайзенбанк разместил на ТВ "контррекламу", касающуюся кешбэка

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗакрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Райффайзенбанк разместил в эфире телеканала "контррекламу" дебетовой кешбэк-карты во исполнение решения суда, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
Суд ранее обязал Райффайзенбанк разместить "контррекламу" из-за распространения недостоверной рекламы акции "Кэшбэк на все". В ФАС пожаловался гражданин на рекламу дебетовой карты банка, которая транслировалась в эфире телеканалов. "В рекламном ролике использовались недостоверные утверждения "Кэшбэк на всё", "Кэшбэк на все без условий и ограничений", "1,5% рублями, а не баллами", - напомнили в ФАС.
Служба признала рекламу ненадлежащей, выдала Райффайзенбанку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и оштрафовала банк. Кредитная организация предоставила в службу отчет об исполнении предписания.
ФАС России обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы с просьбой обязать Райффайзенбанк осуществить за свой счет "контррекламу". Суд полностью удовлетворил иск ведомства. Позже этот подход поддержали суды двух инстанций.
"Банк исполнил решение суда и предоставил в ФАС России отчет о размещении контррекламы. В ней компания указала, что антимонопольная служба признала рекламу дебетовой кэшбэк-карты недостоверной и кэшбэк начисляется не за все виды операций. Контрреклама демонстрировалась в эфире телеканала REN-TV в течение семи дней в прайм-тайм один раз в сутки", - сообщила ФАС России.
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