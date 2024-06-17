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ФАС утвердила повышение тарифов на пересылку писем и бандеролей - 17.06.2024, ПРАЙМ
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ФАС утвердила повышение тарифов на пересылку писем и бандеролей
ФАС утвердила повышение тарифов на пересылку писем и бандеролей - 17.06.2024, ПРАЙМ
ФАС утвердила повышение тарифов на пересылку писем и бандеролей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила увеличение тарифов на пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей "Почты России", соответствующий... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T17:55+0300
2024-06-17T17:55+0300
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тарифы
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила увеличение тарифов на пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей "Почты России", соответствующий приказ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Больше всего выросла стоимость пересылки почтовых карточек. Тариф на пересылку простой почтовой карточки возрос на 10%, до 22 рублей, заказной - на 13,7%, до 58 рублей. Стоимость услуги по пересылке писем с объявленной ценностью увеличилась на 7,9%, до 150 рублей. Тариф на пересылку простого письма весом до 20 граммов увеличился на 6,9%, до 31 рубля, заказного - на 7,5%, до 72 рублей. Услуги по пересылке бандеролей выросли в цене меньше всего: для простого отправления весом до 100 граммов - на 4,1%, до 50 рублей, для заказного - на 4,6%, до 90 рублей. В октябре 2023 года ФАС повышала тарифы на внутреннюю письменную корреспонденцию - почтовых карточек, писем и бандеролей - в среднем на 6,6%.
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фас рф, тарифы
ФАС РФ, Тарифы
17:55 17.06.2024
 
ФАС утвердила повышение тарифов на пересылку писем и бандеролей

ФАС РФ утвердила повышение тарифов на пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтенд ФГУП "Почта России"
Стенд ФГУП Почта России - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила увеличение тарифов на пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей "Почты России", соответствующий приказ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Больше всего выросла стоимость пересылки почтовых карточек. Тариф на пересылку простой почтовой карточки возрос на 10%, до 22 рублей, заказной - на 13,7%, до 58 рублей. Стоимость услуги по пересылке писем с объявленной ценностью увеличилась на 7,9%, до 150 рублей.
Тариф на пересылку простого письма весом до 20 граммов увеличился на 6,9%, до 31 рубля, заказного - на 7,5%, до 72 рублей. Услуги по пересылке бандеролей выросли в цене меньше всего: для простого отправления весом до 100 граммов - на 4,1%, до 50 рублей, для заказного - на 4,6%, до 90 рублей.
В октябре 2023 года ФАС повышала тарифы на внутреннюю письменную корреспонденцию - почтовых карточек, писем и бандеролей - в среднем на 6,6%.
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