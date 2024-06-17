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Дело – труба: Европа предложила Киеву хитрый план по транзиту газа

Дело – труба: Европа предложила Киеву хитрый план по транзиту газа - 17.06.2024, ПРАЙМ

Дело – труба: Европа предложила Киеву хитрый план по транзиту газа

Контракт на транзит газа через Украину истекает уже в конце года. Киев не раз заявлял о готовности разорвать соглашение и раньше. Европа же предлагает вариант... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T04:04+0300

2024-06-17T04:04+0300

2024-06-17T04:04+0300

газ

транзит газа через украину

европа

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политика

энергетика рф

мировая энергетика

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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Контракт на транзит газа через Украину истекает уже в конце года. Киев не раз заявлял о готовности разорвать соглашение и раньше. Европа же предлагает вариант сохранения поставок: по российским трубам продолжит течь газ, но – азербайджанский. На что рассчитывают в Брюсселе, и нужно ли это России – в материале "Прайм".Избежать наихудшего сценарияО нежелании продлевать в 2025 году транзит российского газа в Европу в Киеве говорят с прошлого года. И Брюссель это вроде бы устраивало: ведь "финансировать Москву плохо". Однако потеря транзита – отнюдь не веселая перспектива для Старого Света. От газа, поступающего через украинскую территорию, зависят несколько европейских стран. И несмотря на то, что объемы упали более чем в три раза, потребность в нем сохраняется.В документе заложен объем транзита — 40 млрд кубометров газа в год, однако в последние пару лет транспортируется намного меньше. В 2023-м - около 11,85 млрд кубометров, в 2022-м - 16,7 млрд. Украинский трубопровод - один из двух уцелевших маршрутов из России в Европу (второй - "Турецкий поток"). На российский газ, идущий через Украину, приходится пять процентов европейского газового импорта.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНа первый взгляд, потеря невелика, однако в Еврокомиссии уже оценили риски: при длительном похолодании утрата этих поставок обернется "наихудшим сценарием" для зависимых стран. Это Австрия, Венгрия и Словакия. Такой вывод содержится в конфиденциальном документе Еврокомиссии, пишет Politico.Возрастут расходы на импорт газа в связи с поиском альтернативных маршрутов, стоимость хранения топлива также "сделает эту диверсификацию более сложной и дорогостоящей", указывает европейский регулятор.Зависимые европейские страны могли бы компенсировать потери с помощью газа, поступающего через Германию, Италию или Турцию. Однако недавно в Берлине одобрили закон о налоге на экспорт газа, что усложняет такую перспективу.Азербайджан поможет сохранить лицоКак пишет Bloomberg, в ЕС предложили Украине вариант сохранения транзита: закупку газа в Азербайджане и прокачку его в Европу по российскому газопроводу. Как отмечает агентство, Европе это позволит "не выглядеть глупо", покупая российский газ в то время, как она старается ограничить доходы Москвы.Как отмечает Politico, это предложение европейских чиновников – "способ сохранить потоки природного газа в Европу, отключив при этом Россию"."Европейский Союз и страны транзита, о которых мы говорим, связались с Азербайджаном по этому вопросу", — заявил изданию старший советник президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев. "Мы рассматриваем различные варианты того, как мы можем внести свой вклад в этот процесс", — добавил он. "Я бы воздержался от уточнения сроков, но, опять же, был… призыв, и мы отнеслись к нему серьезно, потому что это вопрос европейской энергетической безопасности".Поставки азербайджанского газа в Европу идут через Южный газовый коридор, включающий Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы с проектной мощностью 16 и 10 млрд кубов соответственно. В прошлом году Азербайджан поставил в Европу около 12 млрд кубометров. Однако в планах удвоение экспорта в регион уже к 2027 году."Сейчас объемы не выдающиеся. Ресурсная база позволяет увеличить добычу, чтобы поставлять в ЕС еще 10 млрд кубов. Однако в Азербайджане растет потребление. Плюс - есть пробуксовка с развитием инфраструктуры, со строительством газопроводов и газоперекачивающих агрегатов", - указывает Алексей Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики.Если получится нарастить добычу, поставка газа через территорию России будет выгоднее поставок через Южный газовый коридор: уже есть готовая инфраструктура. Но возникает другой вопрос - протяженность пути, который этому газу предстоит проделать до европейских потребителей. Он намного больше, чем по TAP и TANAP, добавляет экономист.Декоративная инициативаПолитика не позволяет Европе напрямую отказаться от запрета российского газа, и приходится использовать "декоративную азербайджанскую инициативу", подчеркивает Павел Марышев директор по развитию ООО "Энергия Плюс".Эксперты не исключают, что одним из способом выполнить эти договоренности будет увеличение закупок у России – например, для "внутреннего потребления". Возможно, азербайджанские энергетические компании проведут лишь формальные закупки российского газа, а затем перепродадут его "на бумаге" европейским компаниям, а газовые потоки будут проходить, как и сейчас."При таком сценарии европейские чиновники смогут отчитаться об отказе от российского топлива и об очередной экономической "победе" над Россией, фактически нарастить объем стабильных поставок из России, снизив зависимость от СПГ из США и Ближнего Востока, который из-за рыночной и военной нестабильности могут происходить с перебоями. Украина же, в свою очередь, сохраняет стабильный источник поступлений в бюджет, а также де-факто получает гарантии того, что ее газотранспортная система и объекты, необходимые для ее обслуживания (включая электростанции) не будут разрушены в ходе боевых действий", - предполагает политолог Кирилл Казаков.Неясно, будет ли этот план включать экспорт азербайджанского газа через Россию или две страны будут "обмениваться" объемами до их отправки, замечает Politico. Москва в этом случае получит плату за транспортировку азербайджанского газа по своей территории, что принесет дополнительный доход.Вдобавок, сохранение зависимости Европы от российских трубопроводов может укрепить влияние Москвы в регионе, указывает Оксана Полищук, старший преподаватель Кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финуниверситета.Другое дело, что все это не совсем не согласуется с европейской истерикой по поводу того, что Россия может обрубить поставки газа в любой момент.Ряд экспертов настроены категорично: азербайджанский газ никогда не пойдет по российской трубе. Поэтому с высокой долей вероятности транзитный договор будет пролонгирован — с российским газом. Но и здесь европейским политикам придется изловчиться, чтобы как-то обосновать такое решение и "сохранить лицо".

https://1prime.ru/20240605/vosstanovlenie-848850906.html

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Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

газ, транзит газа через украину, европа, азербайджан, политика, энергетика рф, мировая энергетика