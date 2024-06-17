https://1prime.ru/20240617/germaniya-849222006.html

В Германии назвали конференцию по Украине безрезультатной

В Германии назвали конференцию по Украине безрезультатной - 17.06.2024, ПРАЙМ

В Германии назвали конференцию по Украине безрезультатной

Прошедший в Швейцарии "мирный саммит" по Украине не дал никаких результатов из-за того, что на нем не была представлена Россия, поделился своим мнением депутат... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T06:55+0300

2024-06-17T06:55+0300

2024-06-17T06:55+0300

россия

украина

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/83325/89/833258910_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0193a9cc71c1f1c267a153d0f210fcc3.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Прошедший в Швейцарии "мирный саммит" по Украине не дал никаких результатов из-за того, что на нем не была представлена Россия, поделился своим мнением депутат немецкого бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. "Конференция не могла принести никаких результатов, поскольку Россия не принимала в ней участия. США и их союзники вновь и вновь заверяют Украину, что поддерживают ее и будут поставлять ей оружие. Поэтому (Владимир - ред.) Зеленский вновь и вновь заявляет, что Россию можно победить. Это принятие желаемого за действительное и далеко от реальности. Через три недели об этой конференции никто и не вспомнит", - заявил парламентарий. В этой связи Котре привел переговоры между Арменией и Азербайджаном как положительны пример потенциального российско-украинского диалога. По его словам, безоговорочное прекращение огня является единственным вариантом первого шага.Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://1prime.ru/20240615/ukraina-849210905.html

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, германия