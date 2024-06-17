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В Германии назвали конференцию по Украине безрезультатной
В Германии назвали конференцию по Украине безрезультатной - 17.06.2024, ПРАЙМ
В Германии назвали конференцию по Украине безрезультатной
Прошедший в Швейцарии "мирный саммит" по Украине не дал никаких результатов из-за того, что на нем не была представлена Россия, поделился своим мнением депутат... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T06:55+0300
2024-06-17T06:55+0300
2024-06-17T06:55+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Прошедший в Швейцарии "мирный саммит" по Украине не дал никаких результатов из-за того, что на нем не была представлена Россия, поделился своим мнением депутат немецкого бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. "Конференция не могла принести никаких результатов, поскольку Россия не принимала в ней участия. США и их союзники вновь и вновь заверяют Украину, что поддерживают ее и будут поставлять ей оружие. Поэтому (Владимир - ред.) Зеленский вновь и вновь заявляет, что Россию можно победить. Это принятие желаемого за действительное и далеко от реальности. Через три недели об этой конференции никто и не вспомнит", - заявил парламентарий. В этой связи Котре привел переговоры между Арменией и Азербайджаном как положительны пример потенциального российско-украинского диалога. По его словам, безоговорочное прекращение огня является единственным вариантом первого шага.Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://1prime.ru/20240615/ukraina-849210905.html
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россия, украина, германия
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
В Германии назвали конференцию по Украине безрезультатной
Депутат АдГ Котре: конференция по Украине не принесла никаких результатов
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Прошедший в Швейцарии "мирный саммит" по Украине не дал никаких результатов из-за того, что на нем не была представлена Россия, поделился своим мнением депутат немецкого бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Конференция не могла принести никаких результатов, поскольку Россия не принимала в ней участия. США и их союзники вновь и вновь заверяют Украину, что поддерживают ее и будут поставлять ей оружие. Поэтому (Владимир - ред.) Зеленский вновь и вновь заявляет, что Россию можно победить. Это принятие желаемого за действительное и далеко от реальности. Через три недели об этой конференции никто и не вспомнит", - заявил парламентарий.
В этой связи Котре привел переговоры между Арменией и Азербайджаном как положительны пример потенциального российско-украинского диалога. По его словам, безоговорочное прекращение огня является единственным вариантом первого шага.
Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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