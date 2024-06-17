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В ГД предложили ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей - 17.06.2024, ПРАЙМ
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В ГД предложили ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей
В ГД предложили ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей - 17.06.2024, ПРАЙМ
В ГД предложили ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей
Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой запретить отчислять из университетов молодых матерей. Об этом заявила Первый зампред комитета Госдумы по... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:14+0300
2024-06-17T12:23+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой запретить отчислять из университетов молодых матерей. Об этом заявила Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова."Также предлагаю ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей, разрабатывать для них индивидуальный план обучения и отсрочить оплату за обучение для студенток платных отделений до достижения ребенком трех лет", — отметила парламентарий в своем Telegram-канале.Лантратова подчеркнула, что льготы являются значимой поддержкой для матерей-студенток, но требуют дополнительных мер.Ранее заместитель министра науки и образования Ольга Петрова заявила, что Министерство образования и науки России может вернуть льготы на зачисление детей студенток в ясли и детские сады вне очереди.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
12:14 17.06.2024 (обновлено: 12:23 17.06.2024)
 
В ГД предложили ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей

Депутат Лантратова: в ГД хотят ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой запретить отчислять из университетов молодых матерей. Об этом заявила Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
"Также предлагаю ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей, разрабатывать для них индивидуальный план обучения и отсрочить оплату за обучение для студенток платных отделений до достижения ребенком трех лет", — отметила парламентарий в своем Telegram-канале.
Лантратова подчеркнула, что льготы являются значимой поддержкой для матерей-студенток, но требуют дополнительных мер.
Ранее заместитель министра науки и образования Ольга Петрова заявила, что Министерство образования и науки России может вернуть льготы на зачисление детей студенток в ясли и детские сады вне очереди.
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