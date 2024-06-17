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В Кремле отреагировали на просьбы грузинских политиков отменить визы - 17.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле отреагировали на просьбы грузинских политиков отменить визы
В Кремле отреагировали на просьбы грузинских политиков отменить визы - 17.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле отреагировали на просьбы грузинских политиков отменить визы
В Москве изучат обращение грузинских политиков отменить визовый режим между Россией и Грузией, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:29+0300
2024-06-17T12:36+0300
дмитрий песков
кремль
визы
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В Москве изучат обращение грузинских политиков отменить визовый режим между Россией и Грузией, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее члены грузинской партии "Солидарность во имя мира" попросили Владимира Путина отменить визовый режим между странами, амнистировать граждан республики, нарушивших установленный законом срок пребывания на территории России. И, кроме того, политики предложили упростить трудоустройство для своих соотечественников.Россия в мае 2023-го отменила визовый режим для частных визитов граждан Грузии, но не для тех, кто работает в стране. Кроме того, был снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.
https://1prime.ru/20240612/gruziya-849091554.html
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дмитрий песков, кремль, визы
Дмитрий Песков, Кремль, визы
12:29 17.06.2024 (обновлено: 12:36 17.06.2024)
 
В Кремле отреагировали на просьбы грузинских политиков отменить визы

Песков: российские ведомства проанализируют обращение об отмене виз с Грузией

CC BY-SA 2.0 / ErWin / საქართველო (Georgia)Флаг Грузии
Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
CC BY-SA 2.0 / ErWin / საქართველო (Georgia)
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В Москве изучат обращение грузинских политиков отменить визовый режим между Россией и Грузией, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее члены грузинской партии "Солидарность во имя мира" попросили Владимира Путина отменить визовый режим между странами, амнистировать граждан республики, нарушивших установленный законом срок пребывания на территории России. И, кроме того, политики предложили упростить трудоустройство для своих соотечественников.
Россия в мае 2023-го отменила визовый режим для частных визитов граждан Грузии, но не для тех, кто работает в стране. Кроме того, был снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.
Тбилиси, Грузия
Грузия и России работают над восстановлением дипотношений, сообщили СМИ
12 июня, 08:14
 
Дмитрий ПесковКремльвизы
 
 
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