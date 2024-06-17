https://1prime.ru/20240617/igra-849247524.html

Мошенники стали обманывать россиян через игры

Мошенники стали обманывать россиян через игры - 17.06.2024, ПРАЙМ

Мошенники стали обманывать россиян через игры

Злоумышленники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей, аналитики компании F.A.C.C.T. обнаружили две новые мошеннические схемы,... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T17:22+0300

2024-06-17T17:22+0300

2024-06-17T17:22+0300

мошенничество

f.a.c.c.t

игра

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Злоумышленники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей, аналитики компании F.A.C.C.T. обнаружили две новые мошеннические схемы, связанные с доступом к криптокошельку и угоном аккаунта в Telegram. Hamster Kombat - это игра в жанре кликер, в которую можно играть в мессенджере Telegram. В игре предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на монетку и покупая карточки улучшения. Депутат отметил, что разработчики игры обещают в скором времени провести так называемый "листинг" - разместить свои виртуальные монеты на настоящих криптовалютных биржах. После этого пользователи смогут обменять заработанные в игре "богатства" на реальные деньги. "В новую криптоигру Hamster Kombat в Telegram тапает более 150 млн человек по всему миру. Скамеры не могли упустить такого жирного хомяка. Аналитики F.A.C.C.T. обнаружили массовую кампанию, нацеленную на пользователей Telegram. Риски сразу по двум направлениям: доступ к криптокошельку и угон аккаунта в Telegram", - сообщили эксперты в Telegram-канале компании. Как рассказал руководитель по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев, около 200 ресурсов используют популярность игры для того, чтобы получить доступ к чужим криптокошелькам с помощью специальной программы - дрейнера, созданного для быстрого вывода активов из криптокошельков жертв на кошельки злоумышленников. Пользователи рискуют привязать кошелек для хранения криптовалюты к приложению злоумышленников. Тогда мошенники получат доступ ко всем операциям с кошельком - в частности, выводу средств. Что касается угона Telegram-аккаунтов, мошенники действуют по следующей схеме: они предлагают игрокам Hamster Kombat войти в свой профиль в мессенджере, чтобы запустить бота - и после этого пользователь теряет доступ к своему аккаунту. Лебедев посоветовал не привязывать криптокошелек к сомнительным сервисам и не сообщать никому фразу для восстановления доступа. "Нужно проверять информацию об условиях той или иной акции, сервиса, например, на официальном сайте криптопроекта. Если там нет сведений об "уникальных предложениях", акциях, о которых вы узнали из стороннего источника, то это обман и попытка завладеть вашими средствами. Изучайте опыт других криптоинвесторов - как правило, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и написал отзыв", - уточнил РИА Новости эксперт.

https://1prime.ru/20240617/moshenniki--849241996.html

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