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"Телефонов не будет". Илон Маск сделал зловещее предсказание - 17.06.2024, ПРАЙМ
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"Телефонов не будет". Илон Маск сделал зловещее предсказание
"Телефонов не будет". Илон Маск сделал зловещее предсказание - 17.06.2024, ПРАЙМ
"Телефонов не будет". Илон Маск сделал зловещее предсказание
В будущем людям больше будут не нужны мобильные телефоны, потому что для общения они будут использовать мозговые импланты. Об этом рассказал американский... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:04+0300
2024-06-17T11:06+0300
сша
илон маск
neuralink
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. В будущем людям больше будут не нужны мобильные телефоны, потому что для общения они будут использовать мозговые импланты. Об этом рассказал американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети X."А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?" — задал вопрос читателям соцсети автор пародийного аккаунта Not Elon Musk.В свою очередь предприниматель, комментируя это сообщение, написал, что скоро у людей пропадет необходимость в мобильных телефонах. По его словам, в будущем будет только Neuralink.Ранее Маск говорил, что первый человек, которому вживили имплант компании Neuralink, чувствует себя хорошо. Миллиардер тогда подчеркнул, что первые испытания устройства многообещающие.Позднее Маск писал, что имплант Neuralink получил название Telepathy ("Телепатия") и дает возможность носителю управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли. По его словам, подобное изобретение сделано прежде всего для людей, утративших возможность использовать конечности.
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сша, илон маск, neuralink
США, Илон Маск, Neuralink
11:04 17.06.2024 (обновлено: 11:06 17.06.2024)
 
"Телефонов не будет". Илон Маск сделал зловещее предсказание

Маск: в будущем у людей вместо телефонов будут мозговые импланты

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. В будущем людям больше будут не нужны мобильные телефоны, потому что для общения они будут использовать мозговые импланты. Об этом рассказал американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети X.
"А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?" — задал вопрос читателям соцсети автор пародийного аккаунта Not Elon Musk.
В свою очередь предприниматель, комментируя это сообщение, написал, что скоро у людей пропадет необходимость в мобильных телефонах. По его словам, в будущем будет только Neuralink.
Ранее Маск говорил, что первый человек, которому вживили имплант компании Neuralink, чувствует себя хорошо. Миллиардер тогда подчеркнул, что первые испытания устройства многообещающие.
Позднее Маск писал, что имплант Neuralink получил название Telepathy ("Телепатия") и дает возможность носителю управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли. По его словам, подобное изобретение сделано прежде всего для людей, утративших возможность использовать конечности.
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СШАИлон МаскNeuralink
 
 
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