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Путин и Ким Чен Ын неформально пообщаются и совместно посетят храм

Путин и Ким Чен Ын неформально пообщаются и совместно посетят храм - 17.06.2024, ПРАЙМ

Путин и Ким Чен Ын неформально пообщаются и совместно посетят храм

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали предстоящих переговоров Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T17:17+0300

2024-06-17T17:17+0300

2024-06-17T17:19+0300

владимир путин

ким чен ын

кндр

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юрий ушаков

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали предстоящих переговоров Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Путин посетит Пхеньян с государственным визитом 18-19 июня. Помимо вопросов энергетики и безопасности много внимания стороны уделят внешней политике. Подходы двух стран к актуальным проблемам не только близки, но в некоторых аспектах полностью совпадают, отметил Ушаков. По словам Ушакова, визит Путина "демонстрирует, что Россия выступает за равноправный диалог и открыта к сотрудничеству со всеми странами мира, не взирая на все попытки коллективного Запада оказать давление". Помощник российского лидера также подчеркнул, что Россия весьма признательна КНДР за бережное отношение к памятникам и захоронениям погибших советских войнов.Много времени уделят неформальному общению двух лидеров. Вместе они посетят Храм Троицы Живоначальной Троицы по пути в аэропорт. Из Пхеньяна Путин направится с визитом в Ханой.В сентябре 2023-го Ким Чен Ын приезжал в Россию после четырехлетнего перерыва. Вместе с российским президентом он посетил космодром Восточный. Ким отмечал, что его очень тепло принимают в России. В КНДР встречу и назвали эпохальной.

кндр

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владимир путин, ким чен ын, кндр, кремль, юрий ушаков