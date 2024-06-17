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В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Киева - 17.06.2024, ПРАЙМ
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В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Киева
В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Киева - 17.06.2024, ПРАЙМ
В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Киева
Киев одержал "символическую победу" по итогам саммита в Швейцарии, однако содержатльным мирным переговорам это мероприятие никак не помогло, рассказал младший... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T07:09+0300
2024-06-17T07:09+0300
россия
украина
китай
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ПЕКИН, 17 июн - ПРАЙМ. Киев одержал "символическую победу" по итогам саммита в Швейцарии, однако содержатльным мирным переговорам это мероприятие никак не помогло, рассказал младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, его слова приводит китайская государственная газета Global Times. "Хотя для Киева саммит является "дипломатическим достижением" или "символической победой", и в (саммите) приняли участие около 90 стран, он не помог содержательным мирным переговорам", - сказал эксперт. Чжан Хун описал конференцию как "встречу по знакомству с мирными инициативами Украины, которые с меньшей вероятностью будут реализованы". По его словам, для переговоров требуется обе стороны конфликта, так что проводить подобный саммит без России бессмысленно.Эксперт резюмировал, что отсутствие России на "мирной конференции" означает лишь то, что до настоящих мирных переговоров еще далеко.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства. По итогам конференции участники призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, а также организовать свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, обмен и освобождение всех военнопленных.
https://1prime.ru/20240616/ukraina-849220344.html
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россия, украина, китай
РОССИЯ, УКРАИНА, КИТАЙ
07:09 17.06.2024
 
В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Киева

GT: конференция в Швейцарии по Украине не помогла мирным переговорам

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 17 июн - ПРАЙМ. Киев одержал "символическую победу" по итогам саммита в Швейцарии, однако содержатльным мирным переговорам это мероприятие никак не помогло, рассказал младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, его слова приводит китайская государственная газета Global Times.
"Хотя для Киева саммит является "дипломатическим достижением" или "символической победой", и в (саммите) приняли участие около 90 стран, он не помог содержательным мирным переговорам", - сказал эксперт.
Чжан Хун описал конференцию как "встречу по знакомству с мирными инициативами Украины, которые с меньшей вероятностью будут реализованы". По его словам, для переговоров требуется обе стороны конфликта, так что проводить подобный саммит без России бессмысленно.
Эксперт резюмировал, что отсутствие России на "мирной конференции" означает лишь то, что до настоящих мирных переговоров еще далеко.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства. По итогам конференции участники призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, а также организовать свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, обмен и освобождение всех военнопленных.
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РОССИЯУКРАИНАКИТАЙ
 
 
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