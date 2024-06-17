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В России оценили возможность запуска прямых рейсов в КНДР

В России оценили возможность запуска прямых рейсов в КНДР - 17.06.2024, ПРАЙМ

В России оценили возможность запуска прямых рейсов в КНДР

Возможность запуска прямых рейсов между Россией и КНДР прорабатывается, однако все будет зависеть от пассажиропотока, сообщил РИА Новости министр природных... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T22:36+0300

2024-06-17T22:36+0300

2024-06-17T22:36+0300

кндр

выездной туризм

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Возможность запуска прямых рейсов между Россией и КНДР прорабатывается, однако все будет зависеть от пассажиропотока, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов. "Прорабатывается. Все зависит от пассажиропотока. Будет пассажиропоток - будет транспорт, наши авиаторы с радостью доставят... Если людей заинтересует это направление, то конечно, корейские авиалинии, российские авиалилиии с достоинством справятся с этой задачей", - сказал он.По его словам, поток туристов из России в КНДР с начала года увеличился."С начала года этот поток увеличился... Мы видим, что это увеличение идет, и мы благодарны нашему Приморскому краю, который очень ударно в этой работе участвует ", - сказал Козлов.Он рассказал, что сегодня у россиян есть возможность летать из Владивостока в Пхеньян два раза в неделю. По словам Козлова, среди интересных туристических направлений в КНДР - горнолыжный спорт, пляжный отдых, а также сам Пхеньян."Сейчас прорабатываются вопросы доступности не только авиатранспортом, но и железной дорогой", - отметил Козлов.По мнению министра, увеличить турпоток из России в КНДР можно,, "показав привлекательность корейских курортов, их доступность".

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кндр, выездной туризм