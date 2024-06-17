https://1prime.ru/20240617/kreml-849233806.html

В Кремле отметили "нулевую" результативность саммита по Украине

В Кремле отметили "нулевую" результативность саммита по Украине - 17.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле отметили "нулевую" результативность саммита по Украине

Вряд ли можно говорить о результативности конференции по Украине в Швейцарии, она стремится к нулю, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T12:19+0300

2024-06-17T12:19+0300

2024-06-17T12:45+0300

дмитрий песков

кремль

конференция по украине

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Вряд ли можно говорить о результативности конференции по Украине в Швейцарии, она стремится к нулю, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России прокомментировал саммит в ходе беседы с журналистами. "Конечно, если говорить в целом о результативности вот этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю. Здесь можно давать субъективное, можно объективное (мнение – ред.), но о какой-то результативности вряд ли там можно говорить", - сказал он.Песков добавил, что многие участники саммита заявляли о его бесперспективности без участия России."Мирная" конференция по Украине проходила 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Свое участие в мероприятии подтверждали 91 страна, 55 глав государств, а также восемь организаций. Президенты США, Китая и Бразилии не присутствовали. Россия также не получила приглашение на конференцию.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.

https://1prime.ru/20240617/krym-849228260.html

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дмитрий песков, кремль, конференция по украине