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В Крыму назвали коммюнике саммита в Швейцарии пустым по содержанию

В Крыму назвали коммюнике саммита в Швейцарии пустым по содержанию - 17.06.2024, ПРАЙМ

В Крыму назвали коммюнике саммита в Швейцарии пустым по содержанию

Коммюнике швейцарской мирной конференции по Украине заведомо нереализуемо, по содержанию оно пустое, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T06:15+0300

2024-06-17T06:15+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - ПРАЙМ. Коммюнике швейцарской мирной конференции по Украине заведомо нереализуемо, по содержанию оно пустое, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта."Его содержание вызывает только вопросы и не дает никаких ответов по существу конфликта России с Западом на Украине. Эклектично выхвачены проблемы, имеющие мало отношения к урегулированию, но в решении которых проглядывается односторонний интерес Запада. Коммюнике по своей сути пустое и не ведет к урегулированию", - сказал политик вгентству РИА Новости.Он также отметил, что результаты саммита показали всему миру политическую импотенцию Запада. По его словам, прошедшая встреча стала примитивной антироссийской манифестацией Киева и не выполнила своего предназначения - поиска путей разрешения украинского конфликта."Но швейцарское мероприятие было отнюдь не о поиске урегулирования, а потому оно с самого начала было бессмысленным и вредоносным", - подчеркнул Мурадов.Отмечается, что 91 участника швейцарской конференции коммюнике одобрили только 77.Ранее заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что никто из участников "мирной конференции" не понимают, зачем они там находятся и чего от них ждут. В этой связи политик шуточно сравнил саммит с произведением "Скотный двор" Джорджа Оруэлла.

https://1prime.ru/20240616/medvedev-849214656.html

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россия, украина, нато