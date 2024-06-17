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За требованием по ЗАЭС "торчат уши" Запада, заявили в Крыму - 17.06.2024, ПРАЙМ
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За требованием по ЗАЭС "торчат уши" Запада, заявили в Крыму
За требованием по ЗАЭС "торчат уши" Запада, заявили в Крыму - 17.06.2024, ПРАЙМ
За требованием по ЗАЭС "торчат уши" Запада, заявили в Крыму
За требованием участников швейцарского саммита вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины "торчат уши" и выгода Запада, поделился своим мнением постпред Крыма | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T06:43+0300
2024-06-17T06:43+0300
россия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – ПРАЙМ. За требованием участников швейцарского саммита вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины "торчат уши" и выгода Запада, поделился своим мнением постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов. Коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта."Атомные электростанции российским ударам не подвергаются. По Запорожской АЭС бьет ВСУ. За этим требованием также усматривается угроза активизации украинских обстрелов ЗАЭС для устрашения европейцев возможным ядерным загрязнением. А выгода Запада в случае взятия ЗАЭС под свой контроль - в возможности использования производимой электроэнергии в интересах войны с Россией", - заявил дипломат. Он также добавил, что за тезисом о необходимости обеспечения глобальной продовольственной безопасности также стоят западные страны. По его словам, Запад заинтересован в сбыте своей сельскохозяйственной продукции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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россия, крым
РОССИЯ, КРЫМ
06:43 17.06.2024
 
За требованием по ЗАЭС "торчат уши" Запада, заявили в Крыму

Постпред Крыма Мурадов: за требованием вернуть Запорожскую АЭС торчат уши Запада

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава, Крым
Балаклава, Крым - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – ПРАЙМ. За требованием участников швейцарского саммита вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины "торчат уши" и выгода Запада, поделился своим мнением постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов.
Коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.
"Атомные электростанции российским ударам не подвергаются. По Запорожской АЭС бьет ВСУ. За этим требованием также усматривается угроза активизации украинских обстрелов ЗАЭС для устрашения европейцев возможным ядерным загрязнением. А выгода Запада в случае взятия ЗАЭС под свой контроль - в возможности использования производимой электроэнергии в интересах войны с Россией", - заявил дипломат.
Он также добавил, что за тезисом о необходимости обеспечения глобальной продовольственной безопасности также стоят западные страны. По его словам, Запад заинтересован в сбыте своей сельскохозяйственной продукции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС
Вчера, 16:45
 
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