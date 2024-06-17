https://1prime.ru/20240617/krym-849228260.html
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте - 17.06.2024, ПРАЙМ
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
Спикер Вооенно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук считает, что Крымский мост больше не имеет значения с военной точки зрения. Об этом пишет издание... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:00+0300
2024-06-17T11:00+0300
2024-06-17T11:00+0300
крымский мост
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Спикер Вооенно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук считает, что Крымский мост больше не имеет значения с военной точки зрения. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…", - пояснил он.Ранее российская сторона не раз заявляла, что Крымский мост является сугубо гражданским объектом.1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Президент России Владимир Путин, комментируя Дмитрию Киселеву разговор немецких офицеров, назвал их планы фантазиями.
https://1prime.ru/20240617/krym-849221757.html
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крымский мост, россия, украина
Крымский мост, РОССИЯ, УКРАИНА
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
Спикер ВМС Украины Плетенчук: Крымский мост уже не имеет военного значения
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Спикер Вооенно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук считает, что Крымский мост больше не имеет значения с военной точки зрения. Об этом пишет издание "Страна.ua"
.
"Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…", - пояснил он.
Ранее российская сторона не раз заявляла, что Крымский мост является сугубо гражданским объектом.
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Президент России Владимир Путин, комментируя Дмитрию Киселеву разговор немецких офицеров, назвал их планы фантазиями.
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