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На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте - 17.06.2024, ПРАЙМ
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На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте - 17.06.2024, ПРАЙМ
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
Спикер Вооенно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук считает, что Крымский мост больше не имеет значения с военной точки зрения. Об этом пишет издание... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:00+0300
2024-06-17T11:00+0300
крымский мост
россия
украина
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Спикер Вооенно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук считает, что Крымский мост больше не имеет значения с военной точки зрения. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…", - пояснил он.Ранее российская сторона не раз заявляла, что Крымский мост является сугубо гражданским объектом.1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Президент России Владимир Путин, комментируя Дмитрию Киселеву разговор немецких офицеров, назвал их планы фантазиями.
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крымский мост, россия, украина
Крымский мост, РОССИЯ, УКРАИНА
11:00 17.06.2024
 
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте

Спикер ВМС Украины Плетенчук: Крымский мост уже не имеет военного значения

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Спикер Вооенно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук считает, что Крымский мост больше не имеет значения с военной точки зрения. Об этом пишет издание "Страна.ua".
"Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…", - пояснил он.
Ранее российская сторона не раз заявляла, что Крымский мост является сугубо гражданским объектом.
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Президент России Владимир Путин, комментируя Дмитрию Киселеву разговор немецких офицеров, назвал их планы фантазиями.
Балаклава, Крым - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
За требованием по ЗАЭС "торчат уши" Запада, заявили в Крыму
06:43
 
Крымский мостРОССИЯУКРАИНА
 
 
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