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Реальный эффективный курс рубля за пять месяцев вырос на 2,3% - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Реальный эффективный курс рубля за пять месяцев вырос на 2,3%
Реальный эффективный курс рубля за пять месяцев вырос на 2,3% - 17.06.2024, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля за пять месяцев вырос на 2,3%
Реальный эффективный курс рубля, отнесенный к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции, в январе-мае, по предварительной оценке, поднялся на | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T18:38+0300
2024-06-17T18:39+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля, отнесенный к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции, в январе-мае, по предварительной оценке, поднялся на 2,3%, говорится в материалах ЦБ РФ.Только в мае показатель вырос на 2,1%.В прошлом месяце реальный курс рубля к доллару вырос на 2,8% по сравнению с апрелем, к евро - на 1,8%, а к юаню - на 3%. Номинальный курс рубля к доллару в мае поднялся на 2,2%, к евро - на 1,5%, к юаню - на 2,1%.
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курсы валют, банк россии
курсы валют, Банк России
18:38 17.06.2024 (обновлено: 18:39 17.06.2024)
 
Реальный эффективный курс рубля за пять месяцев вырос на 2,3%

Банк России: реальный эффективный курс рубля в январе-мае поднялся на 2,3%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля, отнесенный к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции, в январе-мае, по предварительной оценке, поднялся на 2,3%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Только в мае показатель вырос на 2,1%.
В прошлом месяце реальный курс рубля к доллару вырос на 2,8% по сравнению с апрелем, к евро - на 1,8%, а к юаню - на 3%.
Номинальный курс рубля к доллару в мае поднялся на 2,2%, к евро - на 1,5%, к юаню - на 2,1%.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
"Сбер" оценил стабильность курса валют после введения санкций
13 июня, 10:52
 
курсы валютБанк России
 
 
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