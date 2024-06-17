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Реальный эффективный курс рубля за пять месяцев вырос на 2,3%

Реальный эффективный курс рубля за пять месяцев вырос на 2,3% - 17.06.2024, ПРАЙМ

Реальный эффективный курс рубля за пять месяцев вырос на 2,3%

Реальный эффективный курс рубля, отнесенный к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции, в январе-мае, по предварительной оценке, поднялся на | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T18:38+0300

2024-06-17T18:38+0300

2024-06-17T18:39+0300

курсы валют

банк россии

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля, отнесенный к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции, в январе-мае, по предварительной оценке, поднялся на 2,3%, говорится в материалах ЦБ РФ.Только в мае показатель вырос на 2,1%.В прошлом месяце реальный курс рубля к доллару вырос на 2,8% по сравнению с апрелем, к евро - на 1,8%, а к юаню - на 3%. Номинальный курс рубля к доллару в мае поднялся на 2,2%, к евро - на 1,5%, к юаню - на 2,1%.

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курсы валют, банк россии