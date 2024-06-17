https://1prime.ru/20240617/kurs-849250505.html
Реальный эффективный курс рубля за пять месяцев вырос на 2,3%
Реальный эффективный курс рубля за пять месяцев вырос на 2,3% - 17.06.2024, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля за пять месяцев вырос на 2,3%
Реальный эффективный курс рубля, отнесенный к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции, в январе-мае, по предварительной оценке, поднялся на | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T18:38+0300
2024-06-17T18:38+0300
2024-06-17T18:39+0300
курсы валют
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849147488_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_d1f2d15a6cc4d57bcd7bb6482787cb6d.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля, отнесенный к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции, в январе-мае, по предварительной оценке, поднялся на 2,3%, говорится в материалах ЦБ РФ.Только в мае показатель вырос на 2,1%.В прошлом месяце реальный курс рубля к доллару вырос на 2,8% по сравнению с апрелем, к евро - на 1,8%, а к юаню - на 3%. Номинальный курс рубля к доллару в мае поднялся на 2,2%, к евро - на 1,5%, к юаню - на 2,1%.
https://1prime.ru/20240613/kursy-849122393.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849147488_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_17342c12c28339ca85ee4ac2dc6fe573.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курсы валют, банк россии
Реальный эффективный курс рубля за пять месяцев вырос на 2,3%
Банк России: реальный эффективный курс рубля в январе-мае поднялся на 2,3%
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля, отнесенный к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции, в январе-мае, по предварительной оценке, поднялся на 2,3%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Только в мае показатель вырос на 2,1%.
В прошлом месяце реальный курс рубля к доллару вырос на 2,8% по сравнению с апрелем, к евро - на 1,8%, а к юаню - на 3%.
Номинальный курс рубля к доллару в мае поднялся на 2,2%, к евро - на 1,5%, к юаню - на 2,1%.
"Сбер" оценил стабильность курса валют после введения санкций