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Комитет ГД по экономполитике поддержал изменение параметров бюджета

Комитет ГД по экономполитике поддержал изменение параметров бюджета - 17.06.2024, ПРАЙМ

Комитет ГД по экономполитике поддержал изменение параметров бюджета

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта об изменении основных параметров федерального бюджета на текущий год. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T18:39+0300

2024-06-17T18:39+0300

2024-06-17T18:41+0300

гд

бюджет

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта об изменении основных параметров федерального бюджета на текущий год.Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он увеличивает общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на 521,972 миллиарда рублей, до 37,182 триллиона рублей (19,4% ВВП), при одновременном снижении его доходов на 2,77 миллиарда рублей, до 35,062 триллиона рублей (18,3% ВВП). В результате дефицит бюджета вырастет до 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП) с 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП), утвержденного в законе о бюджете ранее.При этом верхний предел государственного внутреннего долга увеличивается до 26,68 триллиона рублей с 26,637 триллиона, а внешнего - снижается до 63 миллиардов долларов (или 56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (или 57,6 миллиарда евро). Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2024 года увеличивается на 319,7 миллиарда рублей, до 11,51 триллиона рублей (6% ВВП).

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гд, бюджет