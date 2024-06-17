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АвтоВАЗ отзовет Lada Vesta для проверки китайского вариатора
АвтоВАЗ отзовет Lada Vesta для проверки китайского вариатора - 17.06.2024, ПРАЙМ
АвтоВАЗ отзовет Lada Vesta для проверки китайского вариатора
На автомобилях Lada Vesta с вариатором будет проведена проверка уровня трансмиссионного масла и наличие стружки, пишет "Лада. Онлайн" со ссылкой на предписание... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:56+0300
2024-06-17T16:56+0300
2024-06-17T16:56+0300
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lada
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. На автомобилях Lada Vesta с вариатором будет проведена проверка уровня трансмиссионного масла и наличие стружки, пишет "Лада. Онлайн" со ссылкой на предписание "АвтоВАЗа"."Владельцы автомобилей Lada Vesta NG из списка получают уведомление с просьбой посетить дилерский центр Lada для проверки автоматической трансмиссии", — сказано в материале издания.Отмечается, что владельцам этих автомобилей нужно посетить дилерский центр, где специалисты проверят уровень масла. Если уровень масла ниже нормы, то будет снят масляный поддон для проверки наличия стружки. Если стружка будет обнаружена, то вариатор будет заменен на новый бесплатно.Вариатор на Lada Vesta предлагается в сочетании с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.
https://1prime.ru/20240617/avtovaz-849221880.html
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россия, lada
АвтоВАЗ отзовет Lada Vesta для проверки китайского вариатора
"Лада. Онлайн": АвтоВАЗ отзовет Lada Vesta для проверки китайского вариатора
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
На автомобилях Lada Vesta с вариатором будет проведена проверка уровня трансмиссионного масла и наличие стружки, пишет
"Лада. Онлайн" со ссылкой на предписание "АвтоВАЗа".
"Владельцы автомобилей Lada Vesta NG из списка получают уведомление с просьбой посетить дилерский центр Lada для проверки автоматической трансмиссии", — сказано в материале издания.
Отмечается, что владельцам этих автомобилей нужно посетить дилерский центр, где специалисты проверят уровень масла. Если уровень масла ниже нормы, то будет снят масляный поддон для проверки наличия стружки. Если стружка будет обнаружена, то вариатор будет заменен на новый бесплатно.
Вариатор на Lada Vesta предлагается в сочетании с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.
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