https://1prime.ru/20240617/lavrov-849223088.html

Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля

Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля - 17.06.2024, ПРАЙМ

Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, как ожидается, будет председательствовать на заседаниях Совета Безопасности ООН 16 и 17 июля, о... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T08:39+0300

2024-06-17T08:39+0300

2024-06-17T08:39+0300

россия

совбез оон

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ООН, 17 июн – ПРАЙМ. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, как ожидается, будет председательствовать на заседаниях Совета Безопасности ООН 16 и 17 июля, о чем сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.В июле текущего года Россия будет председательствовать в Совете Безопасности. По словам Небензи, в постпредстве на это время запланировали несколько ключевых мероприятий. Как упомянул дипломат, 16 июля пройдут открытые дебаты, посвященные многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, а 17 июля состоятся открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования. Открытые дебаты представляют собой формат заседания Совета Безопасности, в котором могут принимать участие не только его 15 членов, но и другие страны-участницы ООН. Совет Безопасности, созданный в 1945 году после окончания Второй мировой войны, является органом ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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