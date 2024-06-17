https://1prime.ru/20240617/magate-849224085.html

Глава МАГАТЭ назвал прочным сотрудничество с Россией в ядерной сфере

Глава МАГАТЭ назвал прочным сотрудничество с Россией в ядерной сфере - 17.06.2024, ПРАЙМ

Глава МАГАТЭ назвал прочным сотрудничество с Россией в ядерной сфере

Сотрудничество России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прочное и будет продолжаться. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил глава... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T09:09+0300

2024-06-17T09:09+0300

2024-06-17T09:09+0300

энергетика

россия

магатэ

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прочное и будет продолжаться. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил глава организации Рафаэль Гросси."Россия — ведущая ядерная держава. <...> Несмотря на все эти трудности, Россия участвовала в создании ядерного порядка, страна — одна из основателей", — сказал он.Гросси так же подчеркнул, что странам необходимо вернуться к дипломатии, так как существующий в настоящее время Совместный всеобъемлющий план действий (СПВД) по ограничению ядерной программы Ирана сейчас ничего не значит, однако агентству необходим хотя бы минимальный доступ для возвращения к изначальному плану.Глава МАГАТЭ заметил, что Москва имеет важное значение в партнерстве с Ираном, так как может повлиять на соблюдение мирного ядерного порядка.Он заключил, что повторение сценария с КНДР, где все усилия и переговоры были напрасными, не должно случиться вновь.СПВД был заключен в 2015 году Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией, США и Ираном, но после того, как США вышли из соглашения в 2018 году, Иран также сообщил об отмене своих обязательств.

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