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Глава МАГАТЭ назвал прочным сотрудничество с Россией в ядерной сфере - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Глава МАГАТЭ назвал прочным сотрудничество с Россией в ядерной сфере
Глава МАГАТЭ назвал прочным сотрудничество с Россией в ядерной сфере - 17.06.2024, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ назвал прочным сотрудничество с Россией в ядерной сфере
Сотрудничество России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прочное и будет продолжаться. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил глава... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T09:09+0300
2024-06-17T09:09+0300
энергетика
россия
магатэ
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прочное и будет продолжаться. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил глава организации Рафаэль Гросси."Россия — ведущая ядерная держава. &lt;...&gt; Несмотря на все эти трудности, Россия участвовала в создании ядерного порядка, страна — одна из основателей", — сказал он.Гросси так же подчеркнул, что странам необходимо вернуться к дипломатии, так как существующий в настоящее время Совместный всеобъемлющий план действий (СПВД) по ограничению ядерной программы Ирана сейчас ничего не значит, однако агентству необходим хотя бы минимальный доступ для возвращения к изначальному плану.Глава МАГАТЭ заметил, что Москва имеет важное значение в партнерстве с Ираном, так как может повлиять на соблюдение мирного ядерного порядка.Он заключил, что повторение сценария с КНДР, где все усилия и переговоры были напрасными, не должно случиться вновь.СПВД был заключен в 2015 году Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией, США и Ираном, но после того, как США вышли из соглашения в 2018 году, Иран также сообщил об отмене своих обязательств.
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россия, магатэ
Энергетика, РОССИЯ, МАГАТЭ
09:09 17.06.2024
 
Глава МАГАТЭ назвал прочным сотрудничество с Россией в ядерной сфере

Глава МАГАТЭ: сотрудничество с Россией в сфере ядерного порядка продолжится

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси
Встреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прочное и будет продолжаться. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил глава организации Рафаэль Гросси.
"Россия — ведущая ядерная держава. <...> Несмотря на все эти трудности, Россия участвовала в создании ядерного порядка, страна — одна из основателей", — сказал он.
Гросси так же подчеркнул, что странам необходимо вернуться к дипломатии, так как существующий в настоящее время Совместный всеобъемлющий план действий (СПВД) по ограничению ядерной программы Ирана сейчас ничего не значит, однако агентству необходим хотя бы минимальный доступ для возвращения к изначальному плану.
Глава МАГАТЭ заметил, что Москва имеет важное значение в партнерстве с Ираном, так как может повлиять на соблюдение мирного ядерного порядка.
Он заключил, что повторение сценария с КНДР, где все усилия и переговоры были напрасными, не должно случиться вновь.
СПВД был заключен в 2015 году Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией, США и Ираном, но после того, как США вышли из соглашения в 2018 году, Иран также сообщил об отмене своих обязательств.
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ЭнергетикаРОССИЯМАГАТЭ
 
 
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