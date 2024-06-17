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Запад не жалеет сил ради сохранения своего господства, заявил Медведев - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Запад не жалеет сил ради сохранения своего господства, заявил Медведев
Запад не жалеет сил ради сохранения своего господства, заявил Медведев - 17.06.2024, ПРАЙМ
Запад не жалеет сил ради сохранения своего господства, заявил Медведев
Запад не жалеет сил и средств ради сохранения прежнего миропорядка и своего господства, подчеркнул заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T08:47+0300
2024-06-17T08:47+0300
россия
дмитрий медведев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – ПРАЙМ. Запад не жалеет сил и средств ради сохранения прежнего миропорядка и своего господства, подчеркнул заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Международного межпартийного форума "Единой России" "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка" во Владивостоке."Они (западне страны - ред.) стремятся за счет этого удержать свое господство и получать то, что получали раньше: материальные, природные ресурсы, человеческие ресурсы, зарабатывать на всем чем можно и тем самым сохранить ставшую привычной для них веками создаваемую систему метрополии и колонии, и сохранить возможность диктовать свои условия всему миру", - сказал Медведев. Медведев упомянул, что другие страны обеспокоены и недовольны этим. По его словам, России также не нравится то, что "потомки колонизаторов отчаянно цепляются за их наследство".Зампред Совбеза уточнил, что Россия решительно отвергает попытки ряда стран навязать другим дискриминационные подходы. По его мнению, некоторые страны стремяться привлечь к достижению своих национальных целей даже те страны, которых такая политика не устраивает, а если те не согласны, то на нх оказывается давление.
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россия, дмитрий медведев
РОССИЯ, Дмитрий Медведев
08:47 17.06.2024
 
Запад не жалеет сил ради сохранения своего господства, заявил Медведев

Медведев: Запад не жалеет сил, чтобы сохранить правила прежнего миропорядка

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – ПРАЙМ. Запад не жалеет сил и средств ради сохранения прежнего миропорядка и своего господства, подчеркнул заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Международного межпартийного форума "Единой России" "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка" во Владивостоке.
"Они (западне страны - ред.) стремятся за счет этого удержать свое господство и получать то, что получали раньше: материальные, природные ресурсы, человеческие ресурсы, зарабатывать на всем чем можно и тем самым сохранить ставшую привычной для них веками создаваемую систему метрополии и колонии, и сохранить возможность диктовать свои условия всему миру", - сказал Медведев.
Медведев упомянул, что другие страны обеспокоены и недовольны этим. По его словам, России также не нравится то, что "потомки колонизаторов отчаянно цепляются за их наследство".
Зампред Совбеза уточнил, что Россия решительно отвергает попытки ряда стран навязать другим дискриминационные подходы. По его мнению, некоторые страны стремяться привлечь к достижению своих национальных целей даже те страны, которых такая политика не устраивает, а если те не согласны, то на нх оказывается давление.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
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