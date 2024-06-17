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Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга

Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга - 17.06.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга

Необходимо расследовать факты легализации полученных западными странами доходов от Глобального Юга, заявил заместитель председателя российского Совета... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T12:05+0300

2024-06-17T12:05+0300

2024-06-17T12:11+0300

россия

дмитрий медведев

запад

неоколониализм

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Необходимо расследовать факты легализации полученных западными странами доходов от Глобального Юга, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев."Не мене важно расследовать факты легализации доходов, которые были получены преступным путем, а также случаи незаконного вывода в такие страны, в эти метрополии капиталов из стран Глобального Юга", - сказал он в ходе учредительного заседания Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".В этой связи лидер фракции "Единая Россия" предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма. По его словам, нужно поставить вопрос о комплексной ответственности Запада за действия перед остальным миром, в том числе касательно его военных преступлений.Кроме того, как подчеркнул Медведев, было бы правильным требовать репараций за колониальную политику не только от стран Запада, но и от крупных частных финансовых компаний. По его словам, речь идет о британских, французских, нидерландских, испанских, португальских предприятиях, то есть фирм бывших колониальных держав.

https://1prime.ru/20240616/medvedev-849214656.html

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россия, дмитрий медведев, запад, неоколониализм