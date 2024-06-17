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Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга
Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга - 17.06.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга
Необходимо расследовать факты легализации полученных западными странами доходов от Глобального Юга, заявил заместитель председателя российского Совета... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:05+0300
2024-06-17T12:05+0300
2024-06-17T12:11+0300
россия
дмитрий медведев
запад
неоколониализм
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Необходимо расследовать факты легализации полученных западными странами доходов от Глобального Юга, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев."Не мене важно расследовать факты легализации доходов, которые были получены преступным путем, а также случаи незаконного вывода в такие страны, в эти метрополии капиталов из стран Глобального Юга", - сказал он в ходе учредительного заседания Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".В этой связи лидер фракции "Единая Россия" предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма. По его словам, нужно поставить вопрос о комплексной ответственности Запада за действия перед остальным миром, в том числе касательно его военных преступлений.Кроме того, как подчеркнул Медведев, было бы правильным требовать репараций за колониальную политику не только от стран Запада, но и от крупных частных финансовых компаний. По его словам, речь идет о британских, французских, нидерландских, испанских, португальских предприятиях, то есть фирм бывших колониальных держав.
https://1prime.ru/20240616/medvedev-849214656.html
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россия, дмитрий медведев, запад, неоколониализм
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, ЗАПАД, НЕОКОЛОНИАЛИЗМ
Медведев призвал расследовать факты легализации доходов Запада от стран Юга
Медведев призвал расследовать факты незаконного вывода капитала из стран Юга
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Необходимо расследовать факты легализации полученных западными странами доходов от Глобального Юга, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Не мене важно расследовать факты легализации доходов, которые были получены преступным путем, а также случаи незаконного вывода в такие страны, в эти метрополии капиталов из стран Глобального Юга", - сказал он в ходе учредительного заседания Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".
В этой связи лидер фракции "Единая Россия" предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма. По его словам, нужно поставить вопрос о комплексной ответственности Запада за действия перед остальным миром, в том числе касательно его военных преступлений.
Кроме того, как подчеркнул Медведев, было бы правильным требовать репараций за колониальную политику не только от стран Запада, но и от крупных частных финансовых компаний. По его словам, речь идет о британских, французских, нидерландских, испанских, португальских предприятиях, то есть фирм бывших колониальных держав.
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