https://1prime.ru/20240617/melitopol-849227283.html

"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен

"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен - 17.06.2024, ПРАЙМ

"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен

После десятилетий застоя в Запорожье происходит ошеломляющий промышленный подъем, отметил автор статьи для турецкой dikGAZETE, посетивший "Мелитопольский... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T10:35+0300

2024-06-17T10:35+0300

2024-06-17T10:50+0300

россия

украина

турция

мелитополь

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. После десятилетий застоя в Запорожье происходит ошеломляющий промышленный подъем, отметил автор статьи для турецкой dikGAZETE, посетивший "Мелитопольский молокозавод"."В России в последние годы происходят поистине ошеломляющие события", — отметил автор материала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, изменения включают в себя промышленную трансформацию, технологические и научные преобразования, а также изменения в идеологии, политике, административной и социокультурной сферах.В Запорожской области, несмотря на военный конфликт, также происходят подобные изменения. Автор статьи получил приглашение посетить завод в Мелитополе, который является крупнейшим в городе производителем молока и молочных продуктов.Завод был создан еще во времена Советского Союза и производит различные молочные продукты, включая ряженку и закваску, которые неизвестны турецким потребителям. Продукция завода является натуральной и не содержит добавок.Автор подчеркнул, что большая часть оборудования на заводе — отечественного производства, что свидетельствует о том, что Россия все больше производит собственную высокотехнологичную продукцию, вместо закупки за рубежом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240527/zaporozhe-848532463.html

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турция

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россия, украина, турция, мелитополь