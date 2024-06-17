https://1prime.ru/20240617/melitopol-849227283.html
"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен
"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен - 17.06.2024, ПРАЙМ
"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен
После десятилетий застоя в Запорожье происходит ошеломляющий промышленный подъем, отметил автор статьи для турецкой dikGAZETE, посетивший "Мелитопольский... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T10:35+0300
2024-06-17T10:35+0300
2024-06-17T10:50+0300
россия
украина
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. После десятилетий застоя в Запорожье происходит ошеломляющий промышленный подъем, отметил автор статьи для турецкой dikGAZETE, посетивший "Мелитопольский молокозавод"."В России в последние годы происходят поистине ошеломляющие события", — отметил автор материала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, изменения включают в себя промышленную трансформацию, технологические и научные преобразования, а также изменения в идеологии, политике, административной и социокультурной сферах.В Запорожской области, несмотря на военный конфликт, также происходят подобные изменения. Автор статьи получил приглашение посетить завод в Мелитополе, который является крупнейшим в городе производителем молока и молочных продуктов.Завод был создан еще во времена Советского Союза и производит различные молочные продукты, включая ряженку и закваску, которые неизвестны турецким потребителям. Продукция завода является натуральной и не содержит добавок.Автор подчеркнул, что большая часть оборудования на заводе — отечественного производства, что свидетельствует о том, что Россия все больше производит собственную высокотехнологичную продукцию, вместо закупки за рубежом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, МЕЛИТОПОЛЬ
"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен
dikGAZETE: Россия произвела значимую промышленную трансформацию в Запорожье
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
После десятилетий застоя в Запорожье происходит ошеломляющий промышленный подъем, отметил
автор статьи для турецкой dikGAZETE, посетивший "Мелитопольский молокозавод".
"В России в последние годы происходят поистине ошеломляющие события", — отметил автор материала.
Согласно изданию, изменения включают в себя промышленную трансформацию, технологические и научные преобразования, а также изменения в идеологии, политике, административной и социокультурной сферах.
В Запорожской области, несмотря на военный конфликт, также происходят подобные изменения. Автор статьи получил приглашение посетить завод в Мелитополе, который является крупнейшим в городе производителем молока и молочных продуктов.
Завод был создан еще во времена Советского Союза и производит различные молочные продукты, включая ряженку и закваску, которые неизвестны турецким потребителям. Продукция завода является натуральной и не содержит добавок.
Автор подчеркнул, что большая часть оборудования на заводе — отечественного производства, что свидетельствует о том, что Россия все больше производит собственную высокотехнологичную продукцию, вместо закупки за рубежом.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Невероятный подъем. Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен