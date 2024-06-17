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"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен - 17.06.2024, ПРАЙМ
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"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен
"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен - 17.06.2024, ПРАЙМ
"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен
После десятилетий застоя в Запорожье происходит ошеломляющий промышленный подъем, отметил автор статьи для турецкой dikGAZETE, посетивший "Мелитопольский... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T10:35+0300
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россия
украина
турция
мелитополь
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. После десятилетий застоя в Запорожье происходит ошеломляющий промышленный подъем, отметил автор статьи для турецкой dikGAZETE, посетивший "Мелитопольский молокозавод"."В России в последние годы происходят поистине ошеломляющие события", — отметил автор материала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, изменения включают в себя промышленную трансформацию, технологические и научные преобразования, а также изменения в идеологии, политике, административной и социокультурной сферах.В Запорожской области, несмотря на военный конфликт, также происходят подобные изменения. Автор статьи получил приглашение посетить завод в Мелитополе, который является крупнейшим в городе производителем молока и молочных продуктов.Завод был создан еще во времена Советского Союза и производит различные молочные продукты, включая ряженку и закваску, которые неизвестны турецким потребителям. Продукция завода является натуральной и не содержит добавок.Автор подчеркнул, что большая часть оборудования на заводе — отечественного производства, что свидетельствует о том, что Россия все больше производит собственную высокотехнологичную продукцию, вместо закупки за рубежом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240527/zaporozhe-848532463.html
украина
турция
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россия, украина, турция, мелитополь
РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, МЕЛИТОПОЛЬ
10:35 17.06.2024 (обновлено: 10:50 17.06.2024)
 
"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен

dikGAZETE: Россия произвела значимую промышленную трансформацию в Запорожье

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди возле стелы "Мелитополь - город воинской славы" на площади Победы в Мелитополе
Люди возле стелы Мелитополь - город воинской славы на площади Победы в Мелитополе - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. После десятилетий застоя в Запорожье происходит ошеломляющий промышленный подъем, отметил автор статьи для турецкой dikGAZETE, посетивший "Мелитопольский молокозавод".
"В России в последние годы происходят поистине ошеломляющие события", — отметил автор материала.
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Согласно изданию, изменения включают в себя промышленную трансформацию, технологические и научные преобразования, а также изменения в идеологии, политике, административной и социокультурной сферах.
В Запорожской области, несмотря на военный конфликт, также происходят подобные изменения. Автор статьи получил приглашение посетить завод в Мелитополе, который является крупнейшим в городе производителем молока и молочных продуктов.
Завод был создан еще во времена Советского Союза и производит различные молочные продукты, включая ряженку и закваску, которые неизвестны турецким потребителям. Продукция завода является натуральной и не содержит добавок.
Автор подчеркнул, что большая часть оборудования на заводе — отечественного производства, что свидетельствует о том, что Россия все больше производит собственную высокотехнологичную продукцию, вместо закупки за рубежом.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Герб России - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Невероятный подъем. Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен
27 мая, 09:46
 
РОССИЯУКРАИНАТУРЦИЯМЕЛИТОПОЛЬ
 
 
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