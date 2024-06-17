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Россия прекратила участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17

Россия прекратила участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17 - 17.06.2024, ПРАЙМ

Россия прекратила участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17

Москва останавливает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, но выражает готовность выяснять причины авиакатастрофы в рамках резолюции Совета... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T18:06+0300

2024-06-17T18:06+0300

2024-06-17T18:07+0300

mh17

россия

нидерланды

австралия

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Москва останавливает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, но выражает готовность выяснять причины авиакатастрофы в рамках резолюции Совета Безопасности ООН, заявило министерство иностранных дел России.Ведомство назвало "ангажированным" большинство в Совете ИКАО, а механизм разрешения разногласий, по мнению Москвы, не способен работать беспристрастно.Семнадцатого июля 2014-го в Донецкой области на высоте десяти километров был сбит "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines. На борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

нидерланды

австралия

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mh17, россия, нидерланды, австралия