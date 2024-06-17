https://1prime.ru/20240617/minenergo-849223765.html
Минэнерго снизит требования к локализации оборудования для ТЭС, пишет СМИ
Минэнерго снизит требования к локализации оборудования для ТЭС, пишет СМИ - 17.06.2024, ПРАЙМ
Минэнерго снизит требования к локализации оборудования для ТЭС, пишет СМИ
Минэнерго РФ предложило снизить требования к степени "локализации" (производству на территории России) оборудования для ТЭС, а также подумать над созданием... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T08:59+0300
2024-06-17T08:59+0300
2024-06-17T08:59+0300
энергетика
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предложило снизить требования к степени "локализации" (производству на территории России) оборудования для ТЭС, а также подумать над созданием новых и расширением существующих заводов для обеспечения потребностей отрасли, сообщает газета "Коммерсант" с ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Минэнерго предложило правительству рассмотреть возможность "снижения требований по локализации" для турбин, котлов и трансформаторов, а также комплектующих "на краткосрочном горизонте планирования", - пишет газета со ссылкой на письмо замглавы министерства Павла Сниккарса первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку. Также Сниккарс попросил подумать над созданием новых и расширением существующих заводов для "обеспечения потребностей отрасли". В письме говорится, что сейчас инвестор обязан при модернизации и строительстве крупной генерации устанавливать только российское оборудование, но энергетики "неоднократно заявляли о нарушениях сроков поставки", что приводит к задержкам ввода ТЭС в строй. А за 2021-2023 годы цена нового оборудования и стоимость сервисного обслуживания в среднем выросли на 70%, также говорится там. Речь идёт о турбинах, также производители трансформаторов загружены на 60–90%, исполнение контрактов задерживается на один-три месяца, а качество падает, следует из письма. Там также говорится, что проблемы с получением оборудования есть у компаний "Россети" и "Русгидро". В "Россетях" газете сказали, что для компании снижение требований к локализации "не окажет существенного влияния на поставки". В "Русгидро" сообщили ей, что выявленные технические проблемы в работе трансформаторов решаются в плановом порядке. Согласно источникам газеты, вопросы роста цен на оборудование и срыва сроков поставок обсуждались на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. И комиссия поручила ряду ведомств "обеспечить снижение стоимости основного энергетического оборудования" и принять меры для соблюдения сроков его поставки. А Минэнерго, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос "введения ответственности поставщиков за нарушение сроков поставки с применением инструментов регрессных штрафов на оптовом энергорынке". В Совете производителей энергии сообщили "Коммерсанту", что введенные ранее "точечные послабления по локализации" позволили "минимизировать срыв сроков и дефицит компонентов для реализации проектов", а в сообществе её потребителей считают, что считают, что необходимы решения, позволяющие избежать технологической зависимости отрасли как от внешних поставок, так и от "платинового" российского оборудования.
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минэнерго рф, тэс
Энергетика, Минэнерго РФ, ТЭС
Минэнерго снизит требования к локализации оборудования для ТЭС, пишет СМИ
"Ъ": Минэнерго предложило снизить требования к локализации оборудования для ТЭС
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предложило снизить требования к степени "локализации" (производству на территории России) оборудования для ТЭС, а также подумать над созданием новых и расширением существующих заводов для обеспечения потребностей отрасли, сообщает газета "Коммерсант" с ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Минэнерго предложило правительству рассмотреть возможность "снижения требований по локализации" для турбин, котлов и трансформаторов, а также комплектующих "на краткосрочном горизонте планирования", - пишет газета со ссылкой на письмо замглавы министерства Павла Сниккарса первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку. Также Сниккарс попросил подумать над созданием новых и расширением существующих заводов для "обеспечения потребностей отрасли".
В письме говорится, что сейчас инвестор обязан при модернизации и строительстве крупной генерации устанавливать только российское оборудование, но энергетики "неоднократно заявляли о нарушениях сроков поставки", что приводит к задержкам ввода ТЭС в строй. А за 2021-2023 годы цена нового оборудования и стоимость сервисного обслуживания в среднем выросли на 70%, также говорится там.
Речь идёт о турбинах, также производители трансформаторов загружены на 60–90%, исполнение контрактов задерживается на один-три месяца, а качество падает, следует из письма. Там также говорится, что проблемы с получением оборудования есть у компаний "Россети" и "Русгидро". В "Россетях" газете сказали, что для компании снижение требований к локализации "не окажет существенного влияния на поставки". В "Русгидро" сообщили ей, что выявленные технические проблемы в работе трансформаторов решаются в плановом порядке.
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Согласно источникам газеты, вопросы роста цен на оборудование и срыва сроков поставок обсуждались на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. И комиссия поручила ряду ведомств "обеспечить снижение стоимости основного энергетического оборудования" и принять меры для соблюдения сроков его поставки. А Минэнерго, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос "введения ответственности поставщиков за нарушение сроков поставки с применением инструментов регрессных штрафов на оптовом энергорынке".
В Совете производителей энергии сообщили "Коммерсанту", что введенные ранее "точечные послабления по локализации" позволили "минимизировать срыв сроков и дефицит компонентов для реализации проектов", а в сообществе её потребителей считают, что считают, что необходимы решения, позволяющие избежать технологической зависимости отрасли как от внешних поставок, так и от "платинового" российского оборудования.