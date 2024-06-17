https://1prime.ru/20240617/minfin-849254032.html

США уведомили о приостановке соглашения с Россией о налогообложении

США уведомили о приостановке соглашения с Россией о налогообложении - 17.06.2024, ПРАЙМ

США уведомили о приостановке соглашения с Россией о налогообложении

США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года, сообщил американский Минфин. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T23:16+0300

2024-06-17T23:16+0300

2024-06-17T23:28+0300

налоги

сша

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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года, сообщил американский Минфин.Как уточняется, ведомство объявило, что России направлено официальное уведомление для подтверждения приостановки действия пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции между США и РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.Также приостанавливается действие протокола, сопровождающего конвенцию.В министерстве сообщили, что приостановка вступит в силу 16 августа 2024 года. Она будет продолжаться, пока в Вашингтоне и Москве не примут иного решения."Данное действие является ответом на уведомление Российской Федерации от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции и протокола", - добавили в министерстве финансов США.

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