Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США уведомили о приостановке соглашения с Россией о налогообложении - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20240617/minfin-849254032.html
США уведомили о приостановке соглашения с Россией о налогообложении
США уведомили о приостановке соглашения с Россией о налогообложении - 17.06.2024, ПРАЙМ
США уведомили о приостановке соглашения с Россией о налогообложении
США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года, сообщил американский Минфин. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T23:16+0300
2024-06-17T23:28+0300
налоги
сша
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года, сообщил американский Минфин.Как уточняется, ведомство объявило, что России направлено официальное уведомление для подтверждения приостановки действия пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции между США и РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.Также приостанавливается действие протокола, сопровождающего конвенцию.В министерстве сообщили, что приостановка вступит в силу 16 августа 2024 года. Она будет продолжаться, пока в Вашингтоне и Москве не примут иного решения."Данное действие является ответом на уведомление Российской Федерации от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции и протокола", - добавили в министерстве финансов США.
https://1prime.ru/20240616/aktivy-849219874.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_272:0:4048:2832_1920x0_80_0_0_f044a99d376202969ab0c9e7ed778c51.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, минфин сша
Налоги, США, Минфин США
23:16 17.06.2024 (обновлено: 23:28 17.06.2024)
 
США уведомили о приостановке соглашения с Россией о налогообложении

США уведомили о приостановке соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© AFP / Mladen Antonov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года, сообщил американский Минфин.
Как уточняется, ведомство объявило, что России направлено официальное уведомление для подтверждения приостановки действия пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции между США и РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.
Также приостанавливается действие протокола, сопровождающего конвенцию.
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
Минфин США заявил о наличии оснований для действий с российскими активами
16 июня, 21:58
В министерстве сообщили, что приостановка вступит в силу 16 августа 2024 года. Она будет продолжаться, пока в Вашингтоне и Москве не примут иного решения.
"Данное действие является ответом на уведомление Российской Федерации от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции и протокола", - добавили в министерстве финансов США.
 
НалогиСШАМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала