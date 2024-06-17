https://1prime.ru/20240617/minoborony-849246130.html
Путин назначил новых заместителей министра обороны России
Путин назначил новых заместителей министра обороны России - 17.06.2024, ПРАЙМ
Путин назначил новых заместителей министра обороны России
Президент России Владимир Путин произвел ряд назначений в руководстве Министерства обороны. Соответствующие указы размещены на официальном портале опубликования | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:49+0300
2024-06-17T16:49+0300
2024-06-17T17:40+0300
минобороны рф
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин произвел ряд назначений в руководстве Министерства обороны. Соответствующие указы размещены на официальном портале опубликования правовых актов.Леонид Горнин назначен первым заместителем министра обороны. Анна Цивилева назначена замминистра обороны. Павел Фрадков назначен заместителем министра и освобожден от занимаемой должности. Еще одним заместителем главы ведомства назначен Олег Савельев, он возглавит аппарат Минобороны.В свою очередь, Николай Панков и Татьяна Шевцова освобождены от должности заместителей министра обороны, Руслан Цаликов снят с поста первого замминистра. Генерал Павел Попов освобожден от должности замминистра обороны и уволен с военной службы. Указы вступают в силу со дня его подписания, 17 июня.В пресс-службе Минобороны сообщили, что глава ведомства Андрей Белоусов встретился с освобождёнными от должностей замминистра Цаликовым, Шевцовой, Панковым и Поповым. Он поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности.
https://1prime.ru/20240613/minoborony-849133167.html
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минобороны рф, владимир путин
Минобороны РФ, Владимир Путин
Путин назначил новых заместителей министра обороны России
Путин произвел ряд назначений в руководстве Министерства обороны
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин произвел ряд назначений в руководстве Министерства обороны. Соответствующие указы размещены на официальном портале опубликования правовых актов.
Леонид Горнин назначен первым заместителем министра обороны. Анна Цивилева назначена замминистра обороны. Павел Фрадков назначен заместителем министра и освобожден от занимаемой должности. Еще одним заместителем главы ведомства назначен Олег Савельев, он возглавит аппарат Минобороны.
В свою очередь, Николай Панков и Татьяна Шевцова освобождены от должности заместителей министра обороны, Руслан Цаликов снят с поста первого замминистра. Генерал Павел Попов освобожден от должности замминистра обороны и уволен с военной службы. Указы вступают в силу со дня его подписания, 17 июня.
В пресс-службе Минобороны сообщили, что глава ведомства Андрей Белоусов встретился с освобождёнными от должностей замминистра Цаликовым, Шевцовой, Панковым и Поповым. Он поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности.
В Минобороны отчитались о ходе учений с ядерным оружием