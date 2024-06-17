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Минпромторг опроверг сообщения о субсидиях радиоэлектронным предприятиям

Минпромторг опроверг сообщения о субсидиях радиоэлектронным предприятиям - 17.06.2024, ПРАЙМ

Минпромторг опроверг сообщения о субсидиях радиоэлектронным предприятиям

Минпромторг продолжает выдавать субсидии радиоэлектронным предприятиям в РФ, число поддержанных таким образом проектов постоянно растет, прокомментировали РИА... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T12:47+0300

2024-06-17T12:47+0300

2024-06-17T12:47+0300

минпромторг

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Минпромторг продолжает выдавать субсидии радиоэлектронным предприятиям в РФ, число поддержанных таким образом проектов постоянно растет, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее в понедельник газета "Ведомости" написала о том, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств. Как уточняют собеседники издания, это связано с невыполнением получателями средств показателей госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", отсутствием дополнительного финансирования, а также пересмотром планов работы Минпромторга в связи с назначением министром Антона Алиханова. "Минпромторг России продолжает выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям. Прямо сейчас ведется очередной отбор по постановлению правительства 1252. Важно понимать, что число поддержанных проектов постоянно растет. Пропорционально числу поддержанных проектов растет и число проверок со стороны контролирующих органов - так как каждая выданная государством субсидия должна быть обеспечена результатом, а расходование средств должно вестись эффективно", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что министерство регулярно проверят исполнение тех проектов, на которые была выделена господдержка. Число проверок зависит от стадии реализации, а также от других факторов - как объяснили в пресс-службе, это "объективные средства мониторинга, которые указывают на то, что работа не идет, темпы снижены и т.п", а также появление в открытых источниках информации о рисках реализации проектов. "По всем государственным расходам ежегодно проводятся проверки контролирующих органов - Генеральной прокуратуры, Счетной палаты, Казначейства России. Электроника в этом плане не является исключением", - добавили в министерстве. Государственная финансовая поддержка российских разработчиков электроники осуществляется в форме субсидий - средства выделяются в рамках двух постановлений правительства. Постановление № 109 касается возмещения части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, а постановление № 1252 определяет правила предоставления господдержки на обеспечение части затрат на создание электронно-компонентной базы и модулей.

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минпромторг, россия