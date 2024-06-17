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Задержан скрывавшийся от следствия 12 лет экс-чиновник Минсельхоза

Задержан скрывавшийся от следствия 12 лет экс-чиновник Минсельхоза - 17.06.2024, ПРАЙМ

Задержан скрывавшийся от следствия 12 лет экс-чиновник Минсельхоза

В России арестовали экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских, который 12 лет скрывался от следствия, рассказали в Центре общественных связей ФСБ. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T10:30+0300

2024-06-17T10:30+0300

2024-06-17T11:03+0300

россия

минсельхоз

хищения

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В России арестовали экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских, который 12 лет скрывался от следствия, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.Так, отмечается, что Донских задержан по делу о хищении более двух миллиардов рублей.Уголовные дела в отношении Донских и его связей возбудили еще в 2011-2012 годах. Фигурантов арестовали, а сам чиновник скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск. Отмечается, что они обвиняются в хищении средств АО "Росагролизинг" через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства."ФСБ РФ задержан бывший начальник департамента административной работы министерства сельского хозяйства РФ Донских Олег Викторович, 12 лет скрывавшийся от правоохранительных органов и находившийся в международном розыске по подозрению в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк" на общую сумму более двух миллиардов рублей", - сообщается в материале. В свою очередь представитель МВД России Ирина Волк упомянула, что экс-чиновника задержали в Истринском районе Московской области. Затем районный суд в Липецке арестовал Донских.

https://1prime.ru/20240523/menoborony-848435917.html

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россия, минсельхоз, хищения