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Медведев: всем уже давно надоела продвигаемая Западом модель миропорядка
Медведев: всем уже давно надоела продвигаемая Западом модель миропорядка - 17.06.2024, ПРАЙМ
Медведев: всем уже давно надоела продвигаемая Западом модель миропорядка
Политика Запада является бесчестной и лицемерной, государства давно устали от продвигаемой им модели миропорядка. Об этом заявил заместитель председателя Совета | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:02+0300
2024-06-17T12:02+0300
2024-06-17T12:03+0300
мировой порядок
дмитрий медведев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - ПРАЙМ. Политика Запада является бесчестной и лицемерной, государства давно устали от продвигаемой им модели миропорядка. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Политик 17 июня выступил на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн напомнил, что западные страны навязывают миру незаконные санкции и запугивают тех, кто отказывается им следовать. Медведев пояснил, что такие действия - следствие лицемерной и абсолютно бесчестной политики. Как отметил политик, всем давно надоела модель так называемых правил, которую продвигает Запад."Это просто продвижение собственных интересов и попытки заработать деньги на других государствах, продвижение идеологем, установок, которые, кстати, очень часто еще и разрушают традиционные духовно-нравственные ценности, принятые в наших странах. Вот всем этим попыткам нужно положить конец, и в том числе путем работы таких форумов, как наш с вами", - добавил он.В прошлом году президент Джо Байден заявил в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как “основная нация”, смогут объединить планету.Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отметил, что желание Вашингтона объединить мир - не более, чем “геополитическая фантазия”.
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мировой порядок, дмитрий медведев, запад
мировой порядок, Дмитрий Медведев, ЗАПАД
Медведев: всем уже давно надоела продвигаемая Западом модель миропорядка
Медведев заявил, что всем уже давно надоела продвигаемая Западом модель миропорядка
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - ПРАЙМ. Политика Запада является бесчестной и лицемерной, государства давно устали от продвигаемой им модели миропорядка. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Политик 17 июня выступил на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!".
Он напомнил, что западные страны навязывают миру незаконные санкции и запугивают тех, кто отказывается им следовать. Медведев пояснил, что такие действия - следствие лицемерной и абсолютно бесчестной политики. Как отметил политик, всем давно надоела модель так называемых правил, которую продвигает Запад.
"Это просто продвижение собственных интересов и попытки заработать деньги на других государствах, продвижение идеологем, установок, которые, кстати, очень часто еще и разрушают традиционные духовно-нравственные ценности, принятые в наших странах. Вот всем этим попыткам нужно положить конец, и в том числе путем работы таких форумов, как наш с вами", - добавил он.
В прошлом году президент Джо Байден заявил в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как “основная нация”, смогут объединить планету.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отметил, что желание Вашингтона объединить мир - не более, чем “геополитическая фантазия”.
США признают подрыв глобального миропорядка, пишут СМИ