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Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год
Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год - 17.06.2024, ПРАЙМ
Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год
Размер прожиточного минимума на 2025 год увеличили, его размер рассчитали от медианного дохода за 2023 год, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:13+0300
2024-06-17T16:13+0300
кабмин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Размер прожиточного минимума на 2025 год увеличили, его размер рассчитали от медианного дохода за 2023 год, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами отметил, что кабмин принял решение увеличить размер прожиточного минимума на следующий год."Теперь он будет определяться, исходя из медианного дохода", - добавил Мишустин.Величина прожиточного минимума в России варьируется в зависимости от региона и категории населения. В 2024 году самый маленький показатель на душу населения был установлен в Саратовской и Пензенской областях - 12 981 рубль.
https://1prime.ru/20240613/zarplata-849125654.html
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россия, михаил мишустин
Кабмин, РОССИЯ, Михаил Мишустин
16:13 17.06.2024
 
Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год

Мишустин: правительство РФ увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства
Дом Правительства - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Размер прожиточного минимума на 2025 год увеличили, его размер рассчитали от медианного дохода за 2023 год, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами отметил, что кабмин принял решение увеличить размер прожиточного минимума на следующий год.
"Теперь он будет определяться, исходя из медианного дохода", - добавил Мишустин.
Величина прожиточного минимума в России варьируется в зависимости от региона и категории населения. В 2024 году самый маленький показатель на душу населения был установлен в Саратовской и Пензенской областях - 12 981 рубль.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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