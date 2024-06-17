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Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год

Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год - 17.06.2024, ПРАЙМ

Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год

Размер прожиточного минимума на 2025 год увеличили, его размер рассчитали от медианного дохода за 2023 год, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T16:13+0300

2024-06-17T16:13+0300

2024-06-17T16:13+0300

кабмин

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Размер прожиточного минимума на 2025 год увеличили, его размер рассчитали от медианного дохода за 2023 год, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами отметил, что кабмин принял решение увеличить размер прожиточного минимума на следующий год."Теперь он будет определяться, исходя из медианного дохода", - добавил Мишустин.Величина прожиточного минимума в России варьируется в зависимости от региона и категории населения. В 2024 году самый маленький показатель на душу населения был установлен в Саратовской и Пензенской областях - 12 981 рубль.

https://1prime.ru/20240613/zarplata-849125654.html

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россия, михаил мишустин