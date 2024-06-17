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Польша поддержала быстрое вступление Молдавии в ЕС - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Польша поддержала быстрое вступление Молдавии в ЕС
Польша поддержала быстрое вступление Молдавии в ЕС - 17.06.2024, ПРАЙМ
Польша поддержала быстрое вступление Молдавии в ЕС
Варшава поддерживает быстрое вступление Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский на брифинге после встречи с главой МИД Молдавии | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:05+0300
2024-06-17T16:05+0300
политика
молдавия
ес
польша
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ВАРШАВА, 17 июн - ПРАЙМ. Варшава поддерживает быстрое вступление Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский на брифинге после встречи с главой МИД Молдавии Михаем Попшоем."Мы считаем наши отношения стратегическими во многих сферах и поддерживаем скорейшее вступление Молдавии в ЕС. Нам необходимо быстро организовать межправительственную конференцию по этому вопросу. Также мы будем поддерживать реинтеграцию Республики Молдова в ее правовых границах, конечно, уважая права меньшинств, в соответствии со стандартами ЕС", — заявил дипломат.Сикорский подчеркнул, что Польша обещает помочь Молдове в укреплении устойчивости и безопасности, а также поддержать программу развития. Польская сторона также надеется на развитие экономического сотрудничества с Молдовой и на благоприятные условия для польских инвесторов.В июне 2022 года Украине и Молдове был предоставлен статус стран-кандидатов в члены ЕС, но этот статус не гарантирует членство в союзе. Турция является страной-кандидатом с 1999 года, Северная Македония с 2005 года, Черногория с 2010 года, а Сербия с 2012 года. Последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 году, а процесс ее вступления занял десять лет.
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молдавия, ес, польша
Политика, МОЛДАВИЯ, ЕС, ПОЛЬША
16:05 17.06.2024
 
Польша поддержала быстрое вступление Молдавии в ЕС

Сикорский: Польша поддерживает быстрое вступление Молдавии в ЕС

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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ВАРШАВА, 17 июн - ПРАЙМ. Варшава поддерживает быстрое вступление Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский на брифинге после встречи с главой МИД Молдавии Михаем Попшоем.
"Мы считаем наши отношения стратегическими во многих сферах и поддерживаем скорейшее вступление Молдавии в ЕС. Нам необходимо быстро организовать межправительственную конференцию по этому вопросу. Также мы будем поддерживать реинтеграцию Республики Молдова в ее правовых границах, конечно, уважая права меньшинств, в соответствии со стандартами ЕС", — заявил дипломат.
Сикорский подчеркнул, что Польша обещает помочь Молдове в укреплении устойчивости и безопасности, а также поддержать программу развития. Польская сторона также надеется на развитие экономического сотрудничества с Молдовой и на благоприятные условия для польских инвесторов.
В июне 2022 года Украине и Молдове был предоставлен статус стран-кандидатов в члены ЕС, но этот статус не гарантирует членство в союзе. Турция является страной-кандидатом с 1999 года, Северная Македония с 2005 года, Черногория с 2010 года, а Сербия с 2012 года. Последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 году, а процесс ее вступления занял десять лет.
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