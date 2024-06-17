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Не хотят воевать. В Польше скептически оценили способность защищаться - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Не хотят воевать. В Польше скептически оценили способность защищаться
Не хотят воевать. В Польше скептически оценили способность защищаться - 17.06.2024, ПРАЙМ
Не хотят воевать. В Польше скептически оценили способность защищаться
Недавно проведенный опрос показал, что западная молодежь не готова защищать свои страны в случае войны с Россией, пишет обозреватель польского издания Do Rzeczy | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T21:36+0300
2024-06-17T21:36+0300
европа
польша
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Недавно проведенный опрос показал, что западная молодежь не готова защищать свои страны в случае войны с Россией, пишет обозреватель польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.По его словам, отсутствие патриотизма может быть вызвано различными причинами, включая недоверие к властям, усталость и отвращение к "бесконечным войнам".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор подчеркивает, что современная цивилизация, в основе которой лежит либеральная идеология, ориентирована на уничтожение национальной идентичности и отрицание принципа национального суверенитета.Готовность защищать Родину связана с готовностью к жертвам и осознанием своих обязанностей перед народом и предшествующими поколениями, отмечает Лисицкий. Однако либерализм успешно, словно кислота, разъедал как осознание своей общности с прошлыми поколениями, так и смысл жертвы, добавил он.По мнению автора, общая потеря доверия к западным ценностям может быть причиной отсутствия готовности к борьбе.Лисицкий делает два вывода. Первый — не следует идти по пути саморазрушения, по которому пошли западные общества. "Вывод второй: нельзя ввязываться в военный конфликт с Россией, в котором поляки выступали бы в роли пушечного мяса, защищая тех, кто сам воевать не хочет", — подчеркнул он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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европа, польша
ЕВРОПА, ПОЛЬША
21:36 17.06.2024
 
Не хотят воевать. В Польше скептически оценили способность защищаться

Do Rzeczy: большинство европейской молодежи не готово защищать свои страны

© Public DomaiinПольские военные, Сквежина
Польские военные, Сквежина
© Public Domaiin
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Недавно проведенный опрос показал, что западная молодежь не готова защищать свои страны в случае войны с Россией, пишет обозреватель польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.
По его словам, отсутствие патриотизма может быть вызвано различными причинами, включая недоверие к властям, усталость и отвращение к "бесконечным войнам".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Автор подчеркивает, что современная цивилизация, в основе которой лежит либеральная идеология, ориентирована на уничтожение национальной идентичности и отрицание принципа национального суверенитета.
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Готовность защищать Родину связана с готовностью к жертвам и осознанием своих обязанностей перед народом и предшествующими поколениями, отмечает Лисицкий. Однако либерализм успешно, словно кислота, разъедал как осознание своей общности с прошлыми поколениями, так и смысл жертвы, добавил он.
По мнению автора, общая потеря доверия к западным ценностям может быть причиной отсутствия готовности к борьбе.
Лисицкий делает два вывода. Первый — не следует идти по пути саморазрушения, по которому пошли западные общества. "Вывод второй: нельзя ввязываться в военный конфликт с Россией, в котором поляки выступали бы в роли пушечного мяса, защищая тех, кто сам воевать не хочет", — подчеркнул он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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