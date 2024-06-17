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Один разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и дачи - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Один разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и дачи
Один разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и дачи - 17.06.2024, ПРАЙМ
Один разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и дачи
Шестидесятилетняя жительница перевела на счет мошенников, с которыми общалась по телефону, более пяти миллионов рублей и влезла в долги, сообщает пресс-служба... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T14:57+0300
2024-06-17T14:57+0300
мошенники
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Шестидесятилетняя жительница перевела на счет мошенников, с которыми общалась по телефону, более пяти миллионов рублей и влезла в долги, сообщает пресс-служба УМВД региона.Злоумышленник представился сотрудником банка и навязал женщине несколько кредитных заявок в нескольких кредитных организациях. Ее также убедили перевести на счет аферистам деньги от продажи дачи, чтобы "обезопасить" их. А позже вынудили продать квартиру, а средства также перевести на счет собеседника. Возбуждено уголовное дело.Ранее, в рамках Петербургского экономического форума зампред правления ВТБ Георгий Горшков сообщал РИА Новости, что банк разрабатывает комплексную программу защиты от телефонных мошенников, нацеленную на обнаружение нетипичного поведения клиентов.
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мошенники
мошенники
14:57 17.06.2024
 
Один разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и дачи

Жительница Воронежа продала дачу и квартиру и отдала мошенникам 5 млн рублей

© РИА Новости . Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкДомик в Тотьме
Домик в Тотьме - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Юлий Ахромеев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Шестидесятилетняя жительница перевела на счет мошенников, с которыми общалась по телефону, более пяти миллионов рублей и влезла в долги, сообщает пресс-служба УМВД региона.
Злоумышленник представился сотрудником банка и навязал женщине несколько кредитных заявок в нескольких кредитных организациях. Ее также убедили перевести на счет аферистам деньги от продажи дачи, чтобы "обезопасить" их. А позже вынудили продать квартиру, а средства также перевести на счет собеседника. Возбуждено уголовное дело.
Ранее, в рамках Петербургского экономического форума зампред правления ВТБ Георгий Горшков сообщал РИА Новости, что банк разрабатывает комплексную программу защиты от телефонных мошенников, нацеленную на обнаружение нетипичного поведения клиентов.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами
11:18
 
мошенники
 
 
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