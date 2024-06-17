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Один разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и дачи
Один разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и дачи - 17.06.2024, ПРАЙМ
Один разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и дачи
Шестидесятилетняя жительница перевела на счет мошенников, с которыми общалась по телефону, более пяти миллионов рублей и влезла в долги, сообщает пресс-служба... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T14:57+0300
2024-06-17T14:57+0300
2024-06-17T14:57+0300
мошенники
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Шестидесятилетняя жительница перевела на счет мошенников, с которыми общалась по телефону, более пяти миллионов рублей и влезла в долги, сообщает пресс-служба УМВД региона.Злоумышленник представился сотрудником банка и навязал женщине несколько кредитных заявок в нескольких кредитных организациях. Ее также убедили перевести на счет аферистам деньги от продажи дачи, чтобы "обезопасить" их. А позже вынудили продать квартиру, а средства также перевести на счет собеседника. Возбуждено уголовное дело.Ранее, в рамках Петербургского экономического форума зампред правления ВТБ Георгий Горшков сообщал РИА Новости, что банк разрабатывает комплексную программу защиты от телефонных мошенников, нацеленную на обнаружение нетипичного поведения клиентов.
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мошенники
Один разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и дачи
Жительница Воронежа продала дачу и квартиру и отдала мошенникам 5 млн рублей
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Шестидесятилетняя жительница перевела на счет мошенников, с которыми общалась по телефону, более пяти миллионов рублей и влезла в долги, сообщает пресс-служба
УМВД региона.
Злоумышленник представился сотрудником банка и навязал женщине несколько кредитных заявок в нескольких кредитных организациях. Ее также убедили перевести на счет аферистам деньги от продажи дачи, чтобы "обезопасить" их. А позже вынудили продать квартиру, а средства также перевести на счет собеседника. Возбуждено уголовное дело.
Ранее, в рамках Петербургского экономического форума зампред правления ВТБ Георгий Горшков сообщал РИА Новости, что банк разрабатывает комплексную программу защиты от телефонных мошенников, нацеленную на обнаружение нетипичного поведения клиентов.
ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами