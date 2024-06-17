https://1prime.ru/20240617/moshenniki--849241996.html

Один разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и дачи

Один разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и дачи - 17.06.2024, ПРАЙМ

Один разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и дачи

Шестидесятилетняя жительница перевела на счет мошенников, с которыми общалась по телефону, более пяти миллионов рублей и влезла в долги, сообщает пресс-служба... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T14:57+0300

2024-06-17T14:57+0300

2024-06-17T14:57+0300

мошенники

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Шестидесятилетняя жительница перевела на счет мошенников, с которыми общалась по телефону, более пяти миллионов рублей и влезла в долги, сообщает пресс-служба УМВД региона.Злоумышленник представился сотрудником банка и навязал женщине несколько кредитных заявок в нескольких кредитных организациях. Ее также убедили перевести на счет аферистам деньги от продажи дачи, чтобы "обезопасить" их. А позже вынудили продать квартиру, а средства также перевести на счет собеседника. Возбуждено уголовное дело.Ранее, в рамках Петербургского экономического форума зампред правления ВТБ Георгий Горшков сообщал РИА Новости, что банк разрабатывает комплексную программу защиты от телефонных мошенников, нацеленную на обнаружение нетипичного поведения клиентов.

https://1prime.ru/20240617/moshenniki-849229024.html

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мошенники